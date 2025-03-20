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小黃司機不滿遭勸阻抽菸 踹人倒地害遭車輾斃 判8年3月

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

計程車司機林姓男子2年前不滿遭同行孫姓男子出言勸阻不要在車內抽菸起口角爭執，孫遭林出腳踹倒在地，因躺在路中遭路過汽車輾斃，新北地院國民法官經過4天審理，今宣判8年3月刑期，可上訴。

新北市板橋區2023年11月14日晚上近8時發生1起離奇死亡車禍，時年50歲計程車司機林姓男子將車停在板橋區大觀路3段路邊，坐在車上抽菸與同車女性友人聊天，當時同車行但不認識的54歲孫姓男子路過見狀，以維護車行形象為由，上前制止林在車內抽菸，2人一言不合大打出手，孫被林踹倒在地，躺在馬路中間。

當時與林坐在同車的女性友人為阻止衝突，連忙出手將林拉到路邊，此時1輛汽車正巧經過，不偏不倚輾過孫男頭部、胸部，雖送醫急救，不幸仍回天乏術。

新北地院合議庭3名法官與6名國民法官，自本月17日經過4天共同密集審理，認為孫遭林踹倒臥車道上無法起身，已屬無自救能力之人，林在法律上負有保護義務，因一時氣憤，竟另基於遺棄無自救能力人犯意，放任孫倒臥車道，未採取任何保護措施，致其在倒地1分多鐘後遭路過車輛碾壓身亡。

又考量林雖符合自首規定，但考量他於案發時先是駕車離開，經人撥打電話要求才返回現場，又有湮滅證據的舉動，難認是真心悔悟，且案發後未積極與孫男家屬達成和解、賠償損害或求取原諒，合議庭法官與國民法官認不應予以減輕其刑。

今天下午宣判林犯傷害罪，判處有期徒刑3月，如易科罰金，得處9萬元罰金，又犯遺棄致人於死罪，判處有期徒刑8年，仍可上訴。

計程車司機林姓男子2年前不滿遭同行孫姓男子出言勸阻不要在車內抽煙起口角爭執，孫遭林出腳踹倒在地，遭路過汽車輾斃，新北地院國民法官經4天審理後，今判刑8年3月。記者王長鼎／翻攝
計程車司機林姓男子2年前不滿遭同行孫姓男子出言勸阻不要在車內抽煙起口角爭執，孫遭林出腳踹倒在地，遭路過汽車輾斃，新北地院國民法官經4天審理後，今判刑8年3月。記者王長鼎／翻攝

國民法官 計程車司機

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