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竹市香山農地非法棄置廢棄物 不肖業者遭起訴

中央社／ 新竹市20日電

環境部環境管理署指出，有不肖業者3年前承租新竹市香山區一處農地，非法收受廢棄物堆置牟利，經報請新竹地檢署偵辦後，日前依廢棄物清理法起訴8人與4間業者。

新竹市環保局今天發布新聞稿表示，香山區一處農地111年被民眾舉報棄置大量廢木材，隔年3月例行巡查發現該農地的圍籬門鎖遭破壞，且內部堆有大量廢棄物，立即通報環境部及保安警察第七總隊採樣蒐證，並報請新竹地檢署指揮偵辦。

環境部環境管理署今天發布新聞稿表示，新竹市環保局112年3月間發現香山區海埔路農地圍籬遭破壞，農地內遭棄置大量廢棄物，後續通報新竹地檢署偵辦，經蒐證及採樣，現場棄置營建廢棄物、廢漆渣、污泥等。

環境管理署指出，孫姓男子110年10月以某公司名義承租竹市香山區農地，宣稱要從事農業耕種，卻再以另一間公司違法收受堆放大量污泥、桶裝廢液溶劑、廢木材、營建混合物、剩餘土方、廢棄車輛及生活垃圾等，藉此牟利。

環境部表示，案件日前經新竹地檢署偵結，孫姓男子等8人及4間法人公司涉犯廢棄物清理法，檢察官依法起訴，並沒收犯罪所得。

環境管理署提醒，民眾出租土地、倉庫或廠房時，應慎選承租對象及確認承租用途，出租後應加強巡視，以防不法業者「假承租，真棄置廢棄物」，否則依法應負廢棄物清理責任。

廢棄物 新竹 農地

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