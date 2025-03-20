快訊

金秀賢不忍了！提告金賽綸家屬、橫豎研究所 聲明文全面開戰

萬眾矚目！ 日媒曝：三菱汽車將委託鴻海生產電動車

台灣也入列！川普對「骯髒15國」開槍 4月2日對等關稅含印度

聽新聞
0:00 / 0:00

晟楠前董座與朱國榮炒股判8年 二度炒股撈數千萬檢調再約談9人

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

晟楠（3631）科技公司前任林姓董事長，與國寶集團總裁朱國榮炒股一審遭判刑8年，台北地檢署查出林又涉以胞妹、女兒的人頭帳戶炒作公司股價，不法獲利初估約數千萬元。台北地檢署今依涉犯操縱股價罪嫌，約談林等9名被告、搜索14個處所，稍晚林等人將移送北檢複訊。

晟楠前任林姓董座與「殯葬大亨」朱國榮2012年間連續互為買賣而相對成交、連續高買操縱晟楠股價，林姓董座又以相同手法炒作拉抬晟楠股價，假造該股交易活絡現象，林個人獲利近千萬元。當時林供稱，為了要鞏固經營權，為了資金運用非炒股。此案一審林共同犯證券交易法高買證券罪2罪，判處應執行8年徒刑，未扣案犯罪所得991萬6048元沒收或追徵其價額。

檢方調查，林姓董座6年前認為公司營運欠佳，涉在2019年間涉嫌借用胞妹、女兒的銀行帳戶作為人頭帳戶，夥同朋友丁姓男子炒作晟楠股價，在4個月期間內涉以壓低吃貨、拉高出貨方式套利，不法獲利初估數千萬元。

北檢今指揮調查局台北市調查處偵辦林姓等違反證券交易法案件，持法院搜索票，依涉犯操縱股價罪嫌，搜索林姓等9名被告住居所及晟楠科技公司等14處所，全案林姓董座等人今晚移送北檢複訊。

台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影
台北地檢署。記者蕭雅娟／攝影

朱國榮 炒股

延伸閱讀

裁罰柯文哲遭指助攻北檢 監院人士：開會時間每月固定

柯文哲首度開庭！張啓楷批北檢公然說謊 點名法務部長「要好好查」

北檢函文醫院問沈慶京戒護就醫、能否提訊 檢方：與檢察官視察無扞格

北市警員洩個資遭搜索…父親是北檢檢察官 曾捲綠營大佬餐敘

相關新聞

最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌無

台中地檢署偵辦九州博弈案，被控是主持者的陳政谷獲2億元交保，18日步出台中看守所，另外涉此案的刑事局警政監林明佐，也獲得...

晟楠前董座與朱國榮炒股判8年 二度炒股撈數千萬檢調再約談9人

晟楠（3631）科技公司前任林姓董事長，與國寶集團總裁朱國榮炒股一審遭判刑8年，台北地檢署查出林又涉以胞妹、女兒的人頭帳...

竹市警「抽白單」20警全起訴1人求重刑 檢察官揭原因：討好建商

因貪瀆案在押的新竹市警察局前保安科祕書宋瑞展，因與新竹某建設公司負責人交好，知道該公司成員及友人所駕駛車輛常因違停遭開單...

張顯耀起訴書揭露查扣文件 內文提及兩岸簽永久和平協議

前立委張顯耀被控受大陸高層指示在前年總統大選期間要促成「郭柯配」而遭依反滲透法罪嫌起訴，但今天外流的起訴書內文指出，檢方...

北市警因查個資遭搜索 南市警今請司法官剖析查詢風險

台北市警大安分局安和路派出所凃姓警員兩年前疑幫友人查詢民眾個資，近日被查出，昨天新北地檢署搜索員警辦公室及住處；台南市警...

陳柏諺改判刑18年10月 被害家屬律師：非常不滿意

陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，更一審認定符合自首，予以減刑，今天撤銷無期徒刑判決，改判刑18年10月。被害人家屬律師則...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。