晟楠前董座與朱國榮炒股判8年 二度炒股撈數千萬檢調再約談9人

晟楠（3631）科技公司前任林姓董事長，與國寶集團總裁朱國榮炒股一審遭判刑8年，台北地檢署查出林又涉以胞妹、女兒的人頭帳戶炒作公司股價，不法獲利初估約數千萬元。台北地檢署今依涉犯操縱股價罪嫌，約談林等9名被告、搜索14個處所，稍晚林等人將移送北檢複訊。

晟楠前任林姓董座與「殯葬大亨」朱國榮2012年間連續互為買賣而相對成交、連續高買操縱晟楠股價，林姓董座又以相同手法炒作拉抬晟楠股價，假造該股交易活絡現象，林個人獲利近千萬元。當時林供稱，為了要鞏固經營權，為了資金運用非炒股。此案一審林共同犯證券交易法高買證券罪2罪，判處應執行8年徒刑，未扣案犯罪所得991萬6048元沒收或追徵其價額。

檢方調查，林姓董座6年前認為公司營運欠佳，涉在2019年間涉嫌借用胞妹、女兒的銀行帳戶作為人頭帳戶，夥同朋友丁姓男子炒作晟楠股價，在4個月期間內涉以壓低吃貨、拉高出貨方式套利，不法獲利初估數千萬元。