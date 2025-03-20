張顯耀起訴書揭露查扣文件 內文提及兩岸簽永久和平協議

前立委張顯耀被控受大陸高層指示在前年總統大選期間要促成「郭柯配」而遭依反滲透法罪嫌起訴，但今天外流的起訴書內文指出，檢方查扣自張顯耀的「2024臺灣總統選舉的變數與可能發展」文件、郭台銘與被告張顯耀通訊軟體「SIGNAL」截圖、被告張顯耀手寫筆記等，張顯耀在「2024臺灣總統選舉的變數與可能發展」內文提到，郭台銘更進一步地希望簽定永久和平協議，願意俯下身子成為徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石。

而根據起訴書，橋檢偵辦張顯耀案時，鴻海創辦人郭台銘並未出現在證據清單當中或是證人。

橋頭地檢署起訴書提到，郭台銘與張顯耀透過通訊軟體「SIGNAL」及張顯耀手寫筆記記錄，張曾在2023年9月6日傳「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件給郭台銘，郭隔天回訊息給張，指示張在文件上簽名。

據揭露待查證的「2024台灣總統選舉的變數與可能發展」文件提到，張顯耀在文件中指出郭台銘發表金門和平宣言，特別提出在金門設立兩岸談判會址，將台海問題內政化。文件更指出「郭台銘進一步希望簽定永久和平協議，願意俯下身子成為徹底和平解決台海問題從而榮膺諾貝爾平和獎的墊腳石。」

張顯耀甚至在文件中提及「讓2024真正成為兩岸發展的新起點」顯示他是將文件傳給習近平，由張顯耀幫郭台銘背書，希望滲透來源幫忙拉抬郭台銘選情。

檢方懷疑，張顯耀在2023年11月3日曾用通訊軟體Whatsapp與疑似為中共中樞機要室的高階層人員聯繫，對話內容提到張顯耀曾說「晚上我向中樞機要室相關人員報告，也需要當前的情況變化，候您消息」，但對方回話「知道了，郭危矣」。

張顯耀在偵訊中供稱，知道這封信要給對岸，這封信是要給習近平「郭台銘有告訴我老大是習近平」。但仍辯稱他是隨便應付郭台銘，不過檢方並不採信。