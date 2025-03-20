北市警因查個資遭搜索 南市警今請司法官剖析查詢風險

台北市警大安分局安和路派出所凃姓警員兩年前疑幫友人查詢民眾個資，近日被查出，昨天新北地檢署搜索員警辦公室及住處；台南市警局為了強化員警保護個資意識，今天舉辦教育訓練，警示基層員警「查了不該查的，後果可能超乎想像」。

台南市警察局今天邀請司法官38期畢業、前為台北地檢署檢察官，如今擔任警政署政風室主任的陳淑雲，在市警局開講；陳向員警指出「誤查個資不僅是違法問題，更可能引發社會信任危機」。她表示，警察的職責是維護治安，絕不能因為方便行事或一時好奇而違規操作。

陳淑雲深入剖析警察執勤時可能踩線的個資查詢風險，提醒警察除了要專業執法，更要堅守廉政倫理，不論是辦案還是日常查詢，都必須守住分寸，確保每一筆資料調閱都有正當理由及符合程序，「千萬別讓自己的執法生涯毀在一時的輕忽！」

副局長戴崇贒則說，警察的資訊系統是強大的利器，但若查詢使用不當，可能變成「雙面刃」，不僅侵犯民眾個資，還可能讓自己陷入違法風險，甚至損害整個機關的公信力；呼籲員警千萬不要因為一時好奇或方便，而讓自己誤觸法網。

台南市警局指出，為了杜絕個資濫用，市警局今年除了提升資訊稽核頻率，也透過教育訓練，讓基層員警確實掌握法律界線，避免誤踩雷區；更祭出「全員參與」政策，確保第一線執勤人員都能「知法、守法、用法」，真正做到依法執勤。