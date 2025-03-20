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最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌嘸

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最後24小時！涉貪警政監林明佐罹惡瘤 1200萬保金籌無

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈案，被控是主持者的陳政谷獲2億元交保，18日步出台中看守所，另外涉此案的刑事局警政監林明佐，也獲得法院裁定以1200萬元交保，但距離裁定已2日，仍未見林家人或女友徐培菁到法院辦理交保，交保截止日為明天下午4時，僅剩最後24小時，屆時若未辦保，林將延押2個月。

台中地檢署也針對台中地院針對陳政谷、林明佐的交保裁定，提出抗告，理由是2人所涉違反組織犯罪防制條例等重罪嫌疑重大，有羈押原因，所述無羈押必要的說明，也未命二人接受適當的科技設備監控是否足以防免逃亡等節，經核非無疑義。

中檢指出，為確保此案後續審判及執行程序順利進行，落實國家刑罰權之公益，已依法提起抗告，請求抗告法院依法審慎認定。

據了解，林明佐在去年8月起訴後，已遭台中地院羈押迄今，期間因罹患脊髓瘤，數度在台中看守所的戒護下，前往中國醫藥大學附設醫院就醫，今年初因病況惡化，做腰椎椎板切除、移除脊椎腫瘤手術，今年3月檢查出為「惡性腫瘤」。

林明佐過去是刑事局三線二星警政監，時任台中市刑大大隊長期間，被檢方指控，涉與九州博弈負責人陳政谷稱兄道弟，還與集團幹部、前電競聯盟董事長徐培菁交往同居，藉機洩漏檢警偵辦秘密，貪汙、財產來源不明達4451萬元。

台中地院18日裁定，林明佐需提出1200萬元保證金後，准予停止羈押，從自停止羈押之日起限制住居，限制出境出海8月，應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

如未能於今年3月21日下午4時前提出上開保證金，則自今年3月23日起延長羈押2月，禁止接見、通信、受授物件。

刑事局警政監林明佐涉貪，獲1200萬元交保，但迄今覓保無著。圖／報系資料照
刑事局警政監林明佐涉貪，獲1200萬元交保，但迄今覓保無著。圖／報系資料照
刑事局警政監林明佐涉貪，獲1200萬元交保，前電競聯盟董事長徐培菁未見現身協助。圖／本報資料照
刑事局警政監林明佐涉貪，獲1200萬元交保，前電競聯盟董事長徐培菁未見現身協助。圖／本報資料照

徐培菁 腫瘤

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