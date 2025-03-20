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陳柏諺改判刑18年10月 被害家屬律師：非常不滿意

中央社／ 台北20日電

男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。記者王宏舜／攝影
男子陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大生。記者王宏舜／攝影

陳柏諺涉殺馬來西亞籍蔡姓女大生，更一審認定符合自首，予以減刑，今天撤銷無期徒刑判決，改判刑18年10月。被害人家屬律師則說，家屬對判決結果非常不滿意，會請求檢方上訴。

蔡女家屬委託的律師楊敏宏向中央社記者表示，這個判決結果，家屬非常不滿意，會請求檢察官上訴，詳細細節等收到判決書後才能回應。

全案起於，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但2人無密集往來；陳柏諺同年10月3日聯繫蔡女後，有較頻繁對話交流，並相約於同年10月7日見面用餐，之後多次出入蔡女租屋處。

陳柏諺於111年10月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，涉徒手掐住蔡女頸部並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡。陳柏諺行凶後企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

一審士林地方法院依殺人罪判處陳柏諺無期徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定陳柏諺行為符合自首，但考量本案情節，不予減輕其刑，仍判處無期徒刑。案經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回高院更審。

高院更一審今天認為，陳柏諺為自首，予以減刑，考量本案情節，罪責應未達最嚴重犯罪程度，審酌其智識程度、犯後有後悔態度、更生可能性等一切情狀，據此撤銷判決，改判處有期徒刑18年10月，本件可上訴。

無期徒刑 自首 馬來西亞

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