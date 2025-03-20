竹市警「抽白單」20警全起訴1人求重刑 檢察官揭原因：討好建商

因貪瀆案在押的新竹市警察局前保安科祕書宋瑞展，因與新竹某建設公司負責人交好，知道該公司成員及友人所駕駛車輛常因違停遭開單，為圖投資建案分潤的私利，竟幫忙把建設公司成員收到的交通違規舉發單，傳給轄區派出所所長、偵查佐等人，要求指示製單員警抽白單，新竹地檢署20日將涉案的宋瑞展等20人，依貪汙治罪條例起訴，並對宋求處重刑。

新竹地檢署調查，時任竹市警察局保安科秘書宋瑞展與新竹某建設公司負責人交好，知道該公司負責人、經理、員工及友人所駕駛車輛常有違規停車而遭員警開單舉發。宋瑞展便將建設公司負責人及員工收到的交通違規舉發單，傳送給時任偵查隊張姓偵查佐、時任北門派出所李姓所長與文華派出所吳姓所長要求指示製單員警將逕行舉發單抽出而不製開罰單，張姓偵查佐再傳給呂姓巡佐。

李姓所長、張姓偵查佐、吳姓所長與呂姓巡佐憑藉與製單員警間的所長與警員關係，指示鄧姓員警等共15名製單員警抽白單，未把車輛違規照及違規資料上傳線上系統製開罰單，使車主免於繳納交通違規罰鍰。

對此，新竹地檢署認為，宋瑞展曾任職少年隊副隊長、刑大副大隊長、偵查隊隊長等刑事偵查單位主管，本應誠實清廉，竟為圖投資建案分潤的個人私利，主動討好在地知名建商，協助建商「抽白單」，無形中擴大交通潛在危害，亦有使整體交通違規取締作業公平性陷於遭受特權介入、不公質疑，更連帶影響派出所所長、巡佐及偵查佐等資深警官及基層警員均共涉罪責，嚴重敗壞官箴，並使警譽受損，應請從重量刑，以正官箴，並儆效尤。

聽取宋瑞展指示的所長、偵查所以及巡佐等4人，檢察官認為4人警服務多年，「積非成是」而將關說請託不當觀念傳遞予新進警察同仁，致不良風氣蔓延警界，建請法院量處適當之刑。