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高雄南區資收廠過磅竄改弊案 技工二審仍判12年

中央社／ 高雄20日電

高雄環保局南區資收廠過磅系統程式遭竄改，以短報廢棄物重量牟利，10多年獲利2.6億。其中洪姓地磅站技工一審遭判12年，高雄高分院今天駁回上訴，維持原判，可上訴。

高雄市政府環保局南區資收廠貪污案，一審涉案23人中有10人因情節輕微獲判緩刑，其餘被告則依圖利、詐欺得利、洗錢等罪，分別被判處應執行有期徒刑3年4月到13年不等。其中，洪姓地磅站技工合併應執行有期徒刑12年，沒收犯罪所得3000多萬、張姓技工判11年半、撰寫作弊程式的黃姓電腦廠商13年，3人犯罪所得各數千萬元均沒收。

台灣高等法院高雄分院今天宣判，洪男部分駁回上訴，維持原審刑度；張男、黃男雖部分罪行獲撤銷改判，但合併應執行刑張男仍達11年半，黃男13年，與原審刑度無異，全案仍可上訴。

一審高雄地方法院判決指出，許姓廢棄物清理廠商，為了短報過磅數據獲利，找上負責維護地磅電腦系統的黃姓男子，由黃男利用其負責維護南區資源回收廠過磅系統的機會，撰寫作弊程式植入南區資源回收廠過磅系統，減輕實際載重的數量。

檢廉2021年調查，黃男在地磅資訊系統竄改程式，當特定業者車輛過磅時，程式就會自動短報重量，另外黃男還製作特殊的作弊感應卡給廠商刷卡過磅。而配合犯案的地磅站技工洪姓男子則再藉此向業者收取回扣

檢廉查出，這集團10多年來賺取大量回扣，一直到2021年南區回收廠吳姓維修組長發現部分車輛過磅異常，雖違法車輛緊急在作弊群組中告知此事，洪男也緊急關閉作業程式，但集團不法作弊仍東窗事發。

其中黃男在檢方偵訊過程中認罪，並供出因拿到分紅後不敢將現金存入，於是買入黃金收藏，並藏在住處廁所天花板的維修孔內。專案小組人員循線在黃男住處找出20個金塊扣押，總價值約新台幣600萬元。

另外檢方也在洪男、張男、王女等犯嫌住處搜出名車、金項鍊、金戒指、勞力士等名貴物品。

回扣 廢棄物 環保局

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