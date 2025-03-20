外燴廚師偽造工作證帶胞兄大巨蛋看冠軍賽 捐款5千緩起訴
外燴廚師蘇姓男子涉變造中華職棒臨時員工證，讓胞兄進場觀看兄弟象迎戰統一獅的中職總冠軍賽，遭依偽造文書罪嫌送辦，台北地檢署今偵結，蘇男捐贈5千元給原住民棒球運動發展協會，給予蘇男緩起訴處分。
中華職棒聯盟去年10月在台北大巨蛋舉辦總冠軍賽，中信兄弟擔任主場迎戰統一獅隊，現場觀眾高達4萬人，刷新中職史上總冠軍賽觀眾人數紀錄。
緩起訴指出，蘇男任職中華職棒在大巨蛋賽事外燴廚師，取得中職核發臨時工作證，去年10月19日在中職冠軍賽時，涉偽造臨時工作證日期為「113.10.19」，以協助外燴工作帶胞兄到大巨蛋，蘇男胞兄配戴偽造的臨時工作證抵達大巨蛋停車場，被工作人員發現臨時工作證與當天的證件格式不同，因而報警。
蘇男認罪，坦承帶胞兄看球賽而偽造臨時工作證，檢方考量其無前科，中職要求捐款5千元給原住民棒球運動發展協會，依行使變造特種文書罪，給予蘇男緩起訴期間1年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言