外燴廚師偽造工作證帶胞兄大巨蛋看冠軍賽 捐款5千緩起訴

外燴廚師蘇姓男子涉變造中華職棒臨時員工證，讓胞兄進場觀看兄弟象迎戰統一獅的中職總冠軍賽，遭依偽造文書罪嫌送辦，台北地檢署今偵結，蘇男捐贈5千元給原住民棒球運動發展協會，給予蘇男緩起訴處分。

中華職棒聯盟去年10月在台北大巨蛋舉辦總冠軍賽，中信兄弟擔任主場迎戰統一獅隊，現場觀眾高達4萬人，刷新中職史上總冠軍賽觀眾人數紀錄。

緩起訴指出，蘇男任職中華職棒在大巨蛋賽事外燴廚師，取得中職核發臨時工作證，去年10月19日在中職冠軍賽時，涉偽造臨時工作證日期為「113.10.19」，以協助外燴工作帶胞兄到大巨蛋，蘇男胞兄配戴偽造的臨時工作證抵達大巨蛋停車場，被工作人員發現臨時工作證與當天的證件格式不同，因而報警。

蘇男認罪，坦承帶胞兄看球賽而偽造臨時工作證，檢方考量其無前科，中職要求捐款5千元給原住民棒球運動發展協會，依行使變造特種文書罪，給予蘇男緩起訴期間1年。