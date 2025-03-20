張家寧母親大動作告Andy「個資法及妨害名譽」 網肉搜全算他頭上

Andy日前發出影片中，指2018年8月開始至2024年10月為止，群海公司營業額與YouTube盈利加起來預估超過1億元。圖／取自「Andy老師」YouTube頻道

百萬網紅Andy老師與前女友張家寧間風波持續延燒，張家寧母親近日終於動作了，Andy老師委任律師林哲健今天中午在個人臉書PO出林口分局通知書，指出Andy老師遭張家寧母親提告個資法及妨害名譽。律師林哲健還貼文表示：「她怎麼好意思告Andy這個？！ 」

Andy老師今天在臉書限動上貼出1張林口分局通知書，並貼文表示：「帳冊還沒來，這張通知書先來了。」從通知書上可見，Andy老師（王崇睿）被提告個資法及妨害名譽。據了解，張家寧母親針對Andy老師日前PO出《10年了！227萬訂閱眾量級CROWD「原來不是我的？！」》影片提出的指控，認為與事實不符，因而提告妨害名譽。

另外違反個資法部分疑因網友肉搜家寧與其家人的個資、住處、公司名稱等，張家寧母親將一切算到Andy老師身上，因此提告違反個資法。