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月薪3萬卻開賓士 高雄資收廠技工貪汙破億上訴遭駁回

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市環保局南區資源回收廠洪姓技工與黃姓電腦廠商及垃圾清運業者勾結，利用作弊程式對地磅動手腳，10年來共同獲利2.6億元，洪雖月薪僅3萬多元，但靠上千萬元不法所得竟開起賓士，一審遭判刑12年、褫奪公權7年，上訴二審仍遭駁回，沒收個人3千萬餘元犯罪所得。

洪姓技師一審遭判刑12年，同案被告的張姓技工也被判判11年6月，而負責維護地磅電腦系統的黃姓電腦廠商更遭重判13年，全案一共23名被告，除全依圖利、詐欺得利、洗錢等罪判刑，除10人犯罪程度輕微獲緩刑，其餘被告遭判刑3年4月至13年不等，不過包含洪、張等人在內9名被告上訴高等法院高雄分院。

檢廉查出，許姓廢棄物清理廠商為了短報過磅數據獲利，勾結負責維護地磅電腦系統的黃姓電腦廠商在地磅系統植入後門程式，沒想到被資收廠張姓技工發現，但張不但未依法舉報，還找來洪姓技工合作，特定業者過磅便偷去6、7公噸重量，以每公噸收取3150元處理費、每次偷磅數公噸計算，讓廠商每次可獲利超過上萬元。

資收廠內神通外鬼長達10年，雙方一共獲利高達2.6億餘元，其中洪姓技工及張姓技工犯罪所得都超過3千萬元，黃姓電腦廠商甚至超過4千萬元，其餘參與的被告，獲利也在上百萬到上千萬元。

雖然雙方長期合作以為神不知鬼不覺，但2021年10月南區資收廠主管查核時，發覺一輛滿載的廢棄物清運車，竟然秤出來的重量明顯低於實際經驗，才讓整起偷磅數的弊案被揭穿，由環保局政風展開調查，揪出涉案多人。

洪男二審遭駁回上訴維持原判，張男、黃男等人雖部分改判，但因連續犯下多罪，因此合併應執行有期徒刑總天數並未減少，仍長達11年6月及13年，同時判處被告等人犯罪所得沒收，包含洪3200萬餘元、張3200萬餘元、黃4千萬餘元，並且拍賣黃男用不法所得購入的20塊金條。

台灣高等法院高雄分院。記者巫鴻瑋／攝影
台灣高等法院高雄分院。記者巫鴻瑋／攝影

廢棄物 環保局 貪汙

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