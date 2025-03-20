掩護非法移工脫逃…回收廠老闆開挖土機砸爛公務車 確定要入獄

新北市五股區葉姓資源回收廠負責人前年為讓逾期居留的泰國籍員工脫逃，他駕駛挖土機砸毀移民署公務車，並拿刀脅迫、以磚塊丟移民署人員致傷，最高法院依強暴脅迫便利人犯脫逃罪判刑1年2月定讞。

葉因為聘雇本國勞工困難，而聘請逾期居留的泰國籍員工幫忙處理廢棄物；2023年7月24日下午2時許，移民署新北市專勤隊人員到回收場查緝逾期居留的移工，並上銬拘束。

葉憤而駕駛挖土機砸爛移民署公務車，再開挖土機逼近專勤隊人員，之後下車拿水果刀脅迫公務員離開辦公室、釋放泰國籍員工，再徒手毆打專勤隊人員、拿磚塊丟公務員，導致移民署人員受傷。移民署人員最終只能退避至辦公室外，而使泰國籍員工能趁隙脫逃，警方獲報到場逮捕葉，將他移送法辦。

葉坦承犯行，法院認為葉不滿公務員到場執行查察非法移工的勤務，即恣意以挖土機大型機具破壞公務車、持刀脅迫新北市專勤隊人員釋放移工，嚴重貶損公權力，迫切危及執法人員生命、身體安全。

法院考量葉犯後坦承犯行，且和公務員達成和解，賠償個人損害，也多次表明願意給付移民署請求的賠償金額，盼達成和解，但未被移民署接受，認為葉犯後確有悔意，盡力彌補損害，態度甚佳。