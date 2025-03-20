日籍高中生搭輕航機魂斷彰化 母親悲痛跨海提告求償近2千萬

日籍18歲高中生二年前與家人到彰化縣溪州鄉體驗輕航機飛行，卻與順風飛行俱樂部林姓教練一起墜機身亡。圖／民眾提供

彰化順風飛行俱樂部2023年發生輕航機墜機事故，造成林姓教練與18歲日籍學員身亡，根據國家運輸安全調查委員會調查事故原因是林姓教練在爬升過程中操作不當，檢方將順風協會理事長和地面管制人員不起訴處分，日籍學員母親不服，再向法院提起自訴，彰化地方法院裁定駁回，不過民事訴訟向順風飛行協會求償1949萬元，目前審理中。

日籍高中生二年前與母親等家人到彰化縣溪州鄉順風飛行俱樂部體驗輕航機飛行，不幸發生墜機，其母親親眼目睹愛子墜機悲痛萬分，由於駕駛輕航機的林姓教練與高中生當場身亡，高中生母親也提告順風飛行協會理事長饒自強與地面管制人員呂男過失致死。

日籍學生家人也認為，飛行場核准飛行時間是在假日，但飛行當天並非假日，是在非核准時間，因此也提告饒自強和呂男詐欺取財未遂。

檢方根據國家運輸安全調查委員會調查報告，此起事故是因林姓教練低空進場時在爬升過程中，未能遵守並保持飛行手冊中規定的初始爬升速度，且因大仰角及大坡度轉彎增加翼面負載而造成失速墜毀。

檢方認為，輕航機墜機是因林姓教練操作不當過失造成，因此對饒自強和呂男裁定不起訴處分，但日籍學生母親不服提出再議，又遭高檢署台中分署駁回，再向彰化地方法院提起自訴。

法院再調閱卷宗及調查報告等，認為各項論點均屬有據，並認為呂男為地面管制人員，職責是管制地面場地及跑道以協助起飛、降落事宜，對於林姓教練並無「管制與指示」飛行動作之權限。

而饒自強雖為順風協會負責人，但當時他並未在場，且林姓教練領有民航局核發有效超輕型機教練操作證，並曾擔任軍機駕駛員，具有高度專業，足認饒自強客觀上已盡其監督義務。

至於詐欺取財未遂指控，法院認為缺乏足夠證據證明饒和呂有何詐欺意圖或主觀犯意，無從認定二人構成詐欺取財未遂罪，因此裁定將聲請駁回，不得抗告。日籍高中生母親也向順風飛行協會求償1949萬元，目前審理中。