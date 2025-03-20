影／竹市千坪農地淪垃圾海！黑心業者「假回收真堆廢」8人遭訴

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聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

孫姓男子接手領有汙染源操作許可的公司，對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物，環保人員巡查發現，通報檢警偵辦，保七總隊警方依違反廢棄物清理法送辦後，新竹地檢偵結起訴。

警方調查，孫男近年接手一家實業公司，該公司原已領有固定汙染源操作許可證、廢棄物清理計畫書，以及紡織汙泥、漿紙汙泥再利用許可。

孫男2021年10月22日向不知情地主租用新竹市香山區海埔路段農地約2179坪，對外宣稱是汙泥回收再利用廠，向不特定人承攬廢棄物處理業務，卻收受大量汙泥、桶裝廢液溶劑、廢木材棧板、營建混合物、剩餘土石方、廢棄傢俱、廢石棉瓦、已拆解的廢棄車輛、生活垃圾等廢棄物，棄置其中遲未處理，以此牟利。

保安第七總隊第三大隊警方獲報展開調查，除鎖定孫男身分及事證，也擴大溯源追查，分析周遭路口監視器，過濾進出車輛，查出與孫男配合的不特定人士及業者，2023年10月18日兵分5路前往新竹市東區、北區、苗栗縣後龍鎮、新北市深坑區搜索後，依違反廢棄物清理法將孫男等8人及4個法人公司移送新竹地檢署偵辦。

檢方認定，孫男等8人及4法人分別涉嫌違反廢棄物清理法「未經主管機關許可回填、堆置廢棄物」、「未依許可處理廢棄物」等罪，依同法應對法人科以罰金，偵結依法起訴並沒收犯罪所得26萬6125元。

警方提醒，民眾出租土地、倉庫或廠房時務必謹慎小心，應慎選承租對象及確認承租用途，出租人於出租後應加強巡視，防範不法業者「假承租，真棄置廢棄物」的手法，以免面臨廢棄物清理問題。

孫男對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物。記者李隆揆／翻攝
孫男對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物。記者李隆揆／翻攝
孫男對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物。記者李隆揆／翻攝
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孫男對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物。記者李隆揆／翻攝
孫男對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物。記者李隆揆／翻攝
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孫男對外承攬多種廢棄物處理業務，卻未實際處理廢棄物，僅在新竹香山租地傾倒、堆積廢棄物。記者李隆揆／翻攝
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廢棄物 新竹

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