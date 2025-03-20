影／環保業者租竹市農地狂丟營建廢棄物 保七警破獲犯罪集團

孫姓男子在新竹市香山區海埔路段承租大片農地，實際上卻是收受各種營建廢棄物與事業廢棄物非法棄置。新竹地檢署今偵查終結，將孫男等8人及4間公司，依違反廢棄物清理法罪嫌起訴，並沒收犯罪所得共26萬6125元。

新竹市環境保護局前年3月14日例行巡查時，發現海埔路段一處農地圍籬大門遭破壞，場內棄置大量廢棄物，同年5月與環境部環境管理署北區環境管理中心及保七總隊第三大隊現勘採樣，認定孫男等人已涉嫌廢棄物清理法第46條罪嫌重大，於是報請新竹地檢署檢察官葉子誠指揮偵辦。

檢警調查，孫男為某環保公司負責人，公司領有固定汙染源操作許可證及紡織汙泥、漿紙汙泥再利用許可與廢棄物清理計畫書，孫男2021年10月22日以公司名義向地主承租佔地約2179坪的農地使用。

孫男承租農地後，再以公司名義對外宣稱為再利用廠，向不特定人士等人承攬廢棄物處理業務，收受大量汙泥、桶裝廢液溶劑、廢木材棧板、營建混合物、剩餘土石方、廢棄傢俱、廢石棉瓦、拆解之廢棄車輛、生活垃圾等廢棄物棄置該農地藉此牟利。

經保七總隊第三大隊向上溯源，分析路口及監視器畫面，掌握相關事證後，於2023年10月18日分別前往新竹市東區、北區、苗栗縣後龍鎮、新北市深坑區等5處執行搜索，現場查扣相關證物1批，並將孫男等8人及4法人公司移送法辦。