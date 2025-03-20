掐死馬國女大生為何連無期徒刑都撤銷？ 更一審指做這些事可減刑

土木工程師陳柏諺因金錢糾紛掐死馬來西亞籍蔡姓女大學生，謊稱「兩人約好一起長眠」，多次盼家屬同意「冥婚」，家屬斥陳故意殺人，盼判處死刑、莫讓台灣淪為「馬籍學生地獄」。一、二審都依殺人罪判陳無期徒刑，最高法院認為陳有「自首」卻未減刑而撤銷，台灣高等法院更一審今改判陳18年10月刑。

更一審指出，依最高法院撤銷發回意旨，符合自首要件者是否給予減刑寬典，仍應綜合審酌被告是否悔過投誠、有無因此節省司法資源，合議庭審酌陳柏諺符合自首要件，並在試圖自殺前將蔡女的資訊提供給父親，讓司法機關可儘快介入調查，於自殺未果後，又向員警承認犯案；偵查中及二審審理均坦承犯罪，表現出願面對司法裁判的態度。

陳在員警不知他在被害人士林租屋處犯案之際，便對前往他鶯歌住處的員警坦承殺人，更一審認為他的自首有助於偵查機關追訴，因此適用自首減刑，士林地院認為他不是真心悔悟而不減刑，「尚有不當」。

更一審引去年度憲法法庭憲判8號判決、公民及政治權利公約意旨，認為只有犯情節最嚴重之罪，才能判處死刑，而陳柏諺非預謀性計畫犯案，也沒以凌虐方式增加被害人痛苦、破壞現場甚至毀損遺體，罪責未達最嚴重犯罪程度，加上自首減刑規定，因此難以量處死刑或無期徒刑。

在審酌陳柏諺的素行、智識程度、生活狀況、犯後態度、悔改更生可能性等一切情狀，更一審認為他犯後有後悔，將來可復歸社會，因有期徒刑的量刑上限為「20年」，因此判18年10月刑，可上訴。

本案源於陳柏諺追蹤蔡女Instagram，2020年10月開始密集聯繫，同年月13日陳在蔡女位於士林的租屋雅房，用一卡通Money帳號，匯款9萬9999元給蔡女，但又想討回部分款項遭拒，一手掐脖、一手拿玩偶抱枕遮住蔡女眼睛，掐死蔡女後逃離現場。陳返回新北市鶯歌區租屋處服藥輕生，傳訊息給家人後，消防人員到場救援、送醫洗胃，保住一命。

更一審言詞辯論時，陳柏諺的律師援引「新竹陳彥翔縱火案」燒死8人為例，指陳犯情節最嚴重之罪，但仍因自首而從死刑改判無期徒刑，陳柏諺的動機、犯罪手法無法與重大刑案相比，判處無期徒刑並不公平。

告訴代理人則批評陳非真心悔過，一開始說是被害人囑咐才幫忙殺害，檢察官偵訊時又改口是「過失致死」，陳柏諺確定「沒辦法死」才說出實話。告代指陳未節省司法資源，不符合自首要件，況且雙方未和解，要求處死刑。