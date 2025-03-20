雇主砸移民署車掩護非法移工 判刑1年2月定讞

葉姓男子僱用非法移工遭查緝，駕駛挖土機砸毀新北市專勤隊公務車，並持刀脅迫專勤隊釋放移工，二審依強暴脅迫便利人犯脫逃罪判處葉男1年2月徒刑，經最高法院駁回上訴定讞。

歷審判決指出，內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊接獲檢舉，指葉男聘僱逾期居留的泰國移工從事廢棄物處理，於民國112年7月24日前往查緝，確認移工身分後即上銬予以拘束。

葉男為掩護移工逃離，駕駛挖土機砸毀專勤隊公務車，還下車持刀脅迫專勤隊人員釋放已遭拘束的移工，並丟擲磚塊、徒手毆打專勤隊人員，導致部分人員受有挫傷等傷害。案經警方獲報後到場逮捕葉男。

一審新北地方法院審酌，葉男有刑事案件紀錄，也曾因聘僱逾期居留的外籍移工遭裁罰，素行非佳，考量其犯後坦承犯行，與專勤隊人員達成和解並賠償損害，堪認犯後尚有悔意，判處有期徒刑1年2月。

案經葉男上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，葉男上訴主張量刑過重為無理由，仍維持原判。經上訴，最高法院日前駁回，全案定讞。