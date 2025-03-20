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涉偷拍女學生裙底 台南國小班導遭裁押卻因另案入監執行

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市有名謝姓國小班導遭家長指控找女學生當小老師，趁女學生彎腰改作業，涉拿手機從後方偷拍，向警方報案後，13日經移送台南地檢署，台南地院14日裁押禁見，惟15日謝則因另案入監執行。檢方表示，相關案情正由檢方深入偵辦中。

家長報案指稱，謝男是名年輕班導，起初家長對其評價不錯，然而，日前他請兩名女學生當小老師改作業，因要求女學生站著改作業，但因腿酸而彎腰，謝男則趁機涉偷拍其裙底，其中一女學生發現導師涉偷拍另名同學，手機閃光燈還沒關而露餡。

據了解，起初兩名女學生不敢跟家人說，直到看見導師繼續偷拍其他同學，決定告訴家長，兩名家長連繫後，認為可能有其他女學生受害，報警處理。

案經警方詢問，13日依法移送台南地檢署偵辦，認他涉嫌重大，另有反覆實施犯罪之虞，向台南地院聲押禁見，法官14日召開羈押庭，裁定謝師羈押禁見。

然而，據指出，謝涉及類似案件，15日則因另案已入監執行。檢方表示，相關案情正由檢方深入偵辦中。

謝師經警方詢問，13日依法移送台南地檢署偵辦，認他涉嫌重大，另有反覆實施犯罪之虞，向台南地院聲押禁見，14日裁定羈押禁見。圖／本報資料照
謝師經警方詢問，13日依法移送台南地檢署偵辦，認他涉嫌重大，另有反覆實施犯罪之虞，向台南地院聲押禁見，14日裁定羈押禁見。圖／本報資料照

偷拍 台南 教師

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