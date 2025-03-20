大安警員偷查個資流入4人手 新北檢再追動機和用途

台北市大安警分局安和派出所一名涂姓員警，涉嫌利用警用系統替王姓友人偷查民眾個資，遭新北地檢署指揮警政署政風室，約談涂、王及轉收到個資的王男3名友人共5人，並搜索5人相關處所共11處。檢察官複訊後，依刑法洩密罪及違反個人資料保護法等罪，諭知涂30萬、王40萬、其餘人3至5萬元交保。

據了解，警方日前透過內部稽查，發現涂姓員警疑似於2023年間，濫用警用系統2度偷查民眾個資，後來確認個資非屬公務查詢或辦案之用，且有洩漏給外人的情形，於是報請檢方指揮偵辦。

新北檢昨指揮警政署政風室及市警局督察室、會同大安警分局督察組，前往涂員辦公室及王男、王男友人等5人，位於台北市及新北市中和、土城等相關處所共11處搜索、約談。

據悉，目前僅確認涂員有將查來的民眾個資，違法外洩給王男和王男的高姓、王姓、王姓3名友人，但王男等人取得個資的動機和用途，尚須檢方進一步查明。檢察官深夜複訊後，諭知涂30萬、王40萬，其餘人3至5萬元交保候傳。