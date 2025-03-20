採購計畫涉詐遭搜索 國防大學教授葛明德5萬元具保

國防大學理工學院化學及材料工程學系教授葛明德昨因採購涉詐遭調查局搜索，今天凌晨12時25分在調查官陪同下抵達桃園地檢署複訊，全身包緊緊的葛未發一語，直到今晨7時，檢察官依詐欺案被告諭令5萬元交保候傳。記者陳恩惠／翻攝

國防大學理工學院化學及材料工程學系教授葛明德昨因與國防大學採購計畫案涉及詐欺弊端，與廠商負責人張益誠同遭桃園地檢署指揮台北市調查處搜索並通知到案，今天清晨複訊後，檢方諭令葛、張各以5萬元，廖姓女會計則以3萬元交保。

桃園地檢署襄閱主任檢察官黃榮德表示，承辦國防大學教授葛明德等被告詐欺案件的檢察官，昨指揮調查局台北市調查處兵分五路，同步搜索葛明德位於桃園區住處、辦公室、國防大學化學及材料工程學系研究室，新北市樹林區德創奈米科技公司等處，並通知葛、張及廖姓等3名被告、7名證人到案說明。

黃榮德說明，葛姓等被告先後於今天凌晨12時25分、1時50分及2時30分由調查官陪同到案複訊，經檢察官訊問後，認為葛姓等3人涉嫌詐欺等罪嫌，並諭令葛明德、張益誠2名被告各以5萬元交保、廖姓被告3萬元交保候傳；至於葛明德申請專利部分，經初步調查後，尚未查得專利申請涉及的研發計畫與國防機密有關。

民進黨前立委林靜儀2023年於國防外交委員會質詢時指出，國防大學教授葛明德自1997年起擔任國科會與科技部的計畫及共同主持人，其中包括「先進系統工程研究中心」等多項研究計畫，卻私下以人頭成立「德創公司」，並與中國大陸技術合作，公司甚至在國防大學內召開董事會，指控葛涉嫌將研究成果在兩岸申請專利，當時還遭國防部長邱國正直言葛的行徑如同「叛國」。