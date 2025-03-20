大安警員疑洩密遭搜索 資深檢座父親曝光…也曾當過北市警察

台北市警再爆風紀案。新北地檢署掌握情資，指大安警分局安和路派出所涂姓警員涉及濫查個資，檢方昨天指揮警政署搜索約談凃男等員警到案，巧的是，凃男父親是北檢資深檢察官凃永欽，以前也任北市刑大，後來努力考上檢察官，前不才因與綠營新潮流大老吳乃仁餐敘遭行政調查，如今父子檔都被列入「黑名單」。

據了解，凃永欽是警大49期、司法官42期，他早年曾是北市刑大警官，與許多警界人士相當熟識，不過凃永欽個性較直，常因報指揮與請票問題與刑警有「認知上的差距」」，由於他對員警講話音量較大，讓許多員警敢怒不敢言，在警界評價兩極，這次被刻意點名，傳聞是特定員警有心爆料。

凃永欽去年與吳乃仁共赴高檔日料店餐敘，北檢調查後認有違失，今年2月送檢評會評鑑，沒想到他在警界的兒子也出包遭搜索，成為今日檢察界熱門話題。

綠營大老吳乃仁去年12月26日，受邀前往中山區米其林日料名店「AD ASTRA」餐敘，席間除台北地檢署檢察官徐名駒外，還有最高檢與北檢凃永欽等4名檢座在場，這場高級的「六萬日料豪奢宴」，成功讓吳乃仁一晚會5檢，在司法圈引發熱議。餐敘是誰買單？有無不當飲宴？北檢事後展開行政調查，

調查指出，吳乃仁涉台糖公司售地背信案件前經法院刑事判決有罪確定，經法院民事判決賠償台糖公司1億1796萬餘元，且遭立委質疑台糖追討欠款情形，經媒體報導，屬於形象具爭議的政治人物。

徐名駒、凃永欽身為檢察官，應極力避免為與司法或檢察公正、廉潔形象不相容的社交活動及財物往來，但相關檢察官事前知道人力仲介業者陳啟莊邀約吳乃仁一事，竟容任陳姓人力仲介業者安排高價餐廳與吳乃仁餐敘，並由陳姓人力仲介業者支付超乎一般正常社交禮俗標準的高價飲宴費用，形成檢察官與吳乃仁進行奢華飲宴並接受招待的外觀，決定移送個案評鑑。