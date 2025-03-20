新竹市議員陳治雄詐領助理費279萬 緩刑免入獄

新竹市議員陳治雄被控在議員期間，利用人頭詐領助理費279萬元，新竹地方法院依利用職務機會詐取財物罪共4罪，判刑2年，褫奪公權4年，緩刑5年，得向公庫支付30萬，並沒收犯罪所得279萬元。對於判決結果，陳治雄暫無回應。

法官調查，陳治雄自2019年8月至2022年8月期間，利用其職務機會，偽造文件聘用戚男與潘女為公費助理，但實際上兩人均未擔任助理職務，也未實際支領薪資。陳治雄以每月4萬元名義聘用，分別詐領新台幣216萬724元及62萬9677元，共計約279萬元犯罪所得。此外，戚男及潘女的個人資料、帳戶存摺等文件均被用來向新竹市議會遞交虛假申請，致使行政人員錯誤核撥款項，造成議會補助管理系統重大損害。

針對犯案事實，4人都坦承不諱。法官斟酌，陳治雄身為民意代表，應守法自律，卻利用職務詐取財物，行為不當應予非難。但考量陳治雄犯後自首，並繳清犯罪所得，顯見悔悟，且陳治雄供稱民意代表，沒有投資，入不敷出，助理費用都是用在選民服務、人事開銷及服務處的租金，有時地方活動如廟會等要求贊助，有許多看不到的開銷，才會這樣使用。

法官綜合陳治雄擔任新竹市議員期間，非無建樹，然為支應議員服務等龐大開銷而詐得助理費用，犯罪情節非惡性重大，其犯罪情狀顯可憫恕，酌情減輕刑責。

其他被告均表示協助陳治雄是出於幫助或情義，未從中獲取實質利益。陳姓女友供稱，用來供應服務處的房租、水電、瓦斯等，陳治雄是專職的議員沒有其他收入，才需要這些錢來支付開銷。戚男也稱本來有在陳的服務處幫忙，因為看他常常要貼錢，才願意幫他掛名。潘女則稱不太認識陳治雄，是因為我男友的媽媽請她幫忙，她才答應。