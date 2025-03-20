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北市警員洩個資遭搜索…父親是北檢檢察官 曾捲綠營大佬餐敘

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局安和路派出所32歲涂姓警員兩年前疑幫友人查詢民眾個資，近日被查出；新北地檢署昨天搜索員警辦公室及住處，並帶回漏夜偵訊，目前30萬元交保；據傳涂姓警員父親就是台北地檢署資深檢察官，日前還捲入綠營大佬餐敘事件，引發社會譁然。

涂姓警員原本任職新北市三重區的派出所，6年前調到北市大安警分局，在安和路派出所任職，2023年12月，他疑幫友人查詢民眾個資，提供電話、住址等資料，近期警方內部稽核，發現涂姓警員涉嫌違反個資法，新北地檢署指揮警政署、北市警局督察室、大安分局，昨天搜索帶人並查扣相關證物。

目前涂姓警員已被檢方裁定30萬元交保，據了解分局將記過兩次，並調往警備隊。分局表示，將深入追查是否有其他員警涉案，另視涉案情節予以最嚴厲行政處分並追究相關人員考核監督不周責任。

涂姓警員據傳是台北地檢署檢察官兒子，日前立委爆料，北檢5名檢察官參加綠營大佬餐敘，餐費高達數萬元；今年2月台北地檢署啟動行政調查，5名檢察官違反檢察官倫理規範，全數移送評鑑，其中參加餐敘的涂姓檢察官，就是涂姓警員父親，不過相關單位表示不清楚也無法證實，調查過程中也沒有受到壓力，一切依法偵辦。

台北市大安警分局安和路派出所，有員警疑洩露民眾個資，遭新北地檢署偵訊。記者廖炳棋/翻攝
台北市大安警分局安和路派出所，有員警疑洩露民眾個資，遭新北地檢署偵訊。記者廖炳棋/翻攝

個資 檢察官 警察

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