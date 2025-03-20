洩總統行程 保六警官裁定10萬元停押

保六總隊借調國安局特勤中心2線2星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，去年12月8日被通知涉案遭逮捕，檢方認他涉國家機密保護法中洩漏交付國家機密及公務員洩漏國防以外秘密消息等罪嫌起訴，昨移審台南地院，他坦承犯行，法官裁定10萬元停押。

據調查，38歲曹姓警官是台南人，曾考上成功大學化工系，讀1年後轉報考警大83期，2018年畢業，分發保6總隊第一警官大隊服務。賴清德上任後，曹借調至國安局特勤中心，擔負賴日常安全維護。

曹因涉洩密被通知涉案遭逮捕，去年12月8日遭特勤中心解編，歸建保6總隊，9日檢方認他犯嫌重大，有串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲准，保6總隊立即依規定停職處分。

據了解，該起洩密案，是檢調在偵辦其他案件時，從其中1名涉案人手機中發現竟有總統相關行程，且是特勤內部機密檔案，除少數公開行程，還有不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等。

辦案人員追查來源，發現來自總統維安團隊的萬里警衛室中某保6警官，他疑不只一次將總統行程傳給民間友人，檢調調查他是否遭對岸吸收而洩漏總統機密行程。

據悉，他到案後辯稱只是友人詢問，否認有涉及金錢交易等不法；不過檢調認為，他曾向維安團隊探詢相關訊息，且外傳的是列為機密的總統行程檔案。案經調查3個多月，檢方認曹及同案被告郭姓男子涉犯國家機密保護法等罪嫌，偵結起訴。