獨／北檢稱「視察」沈慶京 公文證當天赴醫院「訊問」

北檢日前針對被控對威京集團主席沈慶京「密室審訊」一事，12日發布新聞稿稱，去年「10月11日下午前往醫院視察，並非對沈慶京進行偵查。」不過，有內部人員公布內部文件，指當天北檢發給衛福部台北醫院的公文上明確寫到，「檢察官得否到院訊問？」且部北醫院還回覆「可就地於本院進行訊問」。

民眾黨13日發布新聞稿指出，沈慶京首度出庭時揭露去年10月11日住院時，檢察官林俊言臨時帶著書記官，跑到醫院訊問，然後說要「以不錄音、不錄影方式，要和被告聊一聊」，並告訴沈慶京「柯文哲不是好人」，甚至以「你如果不能交保出去處理，你的公司會有問題」作為威脅，要求他承認行賄柯文哲。

北檢當天發布新聞稿回應，部北醫院於去年10月14日安排為沈慶京手術治療，承辦檢察官考量沈慶京身體狀況及羈押期間即將屆至等因素，故依上開規定與書記官於10月11日下午前往醫院實施「視察」，並非對沈姓被告進行偵訊。

北檢還指出，視察當日，承辦檢察官為保障沈慶京權利，亦通知沈慶京之三位辯護人共同在場聽聞「視察」期間之交談內容，故絕無所謂「密室審訊」、「濫權逼供」之情事。惟於視察結束前，沈慶京要求檢察官記錄其對案件之意見，故檢察官於三位辯護人均在場時，全程錄音錄影進行訊問。