彰化外籍移工酒駕撞死同鄉 賠償被害家屬20萬元判緩刑

泰籍移工阿倫前年在鹿港鎮彰濱工業區內與友人聚會飲酒後，騎微型電動二輪車要回宿舍，卻在途中撞上另一名移工孟迪，造成孟迪傷重不治，由於阿倫犯後坦承犯行，也積極賠償被害者家屬20萬元，且孟迪左轉時也未打方向燈也有疏失，彰化地方法院國審法官依酒駕肇事致人於死罪，判刑1年10月，緩刑5年。

這是彰化縣第4件國民法官案件，由彰化地院3名法官合議庭與6名國民法官進行審理，由於被告是外籍移工，首創全國國民法官審判先例，使用無線傳譯科技設備，採雙通譯同時擔任主譯與輔譯，並以「同步朗讀」與「逐步傳譯」交叉運用方式進行審理。

泰籍移工阿倫2023年2月3日晚間8點多與友人在彰化縣彰濱工業區內飲酒後，騎微型電動二輪車要回宿舍時，行經鹿港鎮工南二路與工業東二路路口，撞上前方同向的泰籍移工孟迪，兩人均受傷送醫，但孟迪因未戴安全帽，造成大腦創傷性出血、雙側肺挫傷等重傷致死，阿倫也腦震盪併臉部開放性傷口、上頷骨閉鎖性骨折等。

檢警調查，阿倫酒測值為每公升0.38毫克，不過孟迪當時將車頭偏左欲左轉，也疏未注意左轉車應打方向燈或手勢，而後方的阿倫也疏未注意前方行車動向，雙方才發生碰撞。

由於阿倫坦承犯行，也盡力彌補被害者家屬所受傷害，賠償20萬元給家屬，被害者家屬也表示願意原諒被告，不予追究。

阿倫已來台合法工作4年，月收入含加班約3萬2千元，扣除每月應負擔的仲介費及在台生活費5千元外，其餘的錢都寄回泰國給家中80歲老母親、2名幼女、及妻子，家中經濟不佳，且還有仲介費尚未清償完。

合議庭法官及國民法官審酌阿倫無酒駕前科，且坦承犯行，並積極面對賠償被害者家屬，且表示目前已戒酒，因此依酒駕肇事致人於死罪，判刑1年10月，緩刑5年，且因阿倫是家中經濟支柱，又需清償賠償金的借款及仲介費，若將他驅逐出境，恐無法繼續工作賺錢清償債務，因此未將阿倫判處驅逐出境，而是緩刑期間付保護管束。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康