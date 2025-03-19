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自稱光芒籠罩助林姿妙勝選 他詐財6500萬不認貪汙：被害人不當理財

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

宜蘭縣前公共造產專員許智信詐欺貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12年刑，沒收5700萬不法所得。許上訴，台灣高等法院今辯論終結，許聲稱他因辛勤耕耘才有人脈，他的光芒籠罩縣長，是自己不當理財，卻被扣上貪汙罪名，「我從沒說我是縣長秘書」。

許智信（53歲）學歷為高中肄業，2020年2月到2023年9月間，擔任宜蘭縣公共造產基金雇用業務員、雇用管理員、雇用專員，負責推展公共造產，並支援縣長室基層服務，對外宣稱是縣長林姿妙（涉貪停職中）秘書、助理，也陪同林姿妙參與基層活動。

許2021年6月至2023年9月間，以「有未公開的政府採購標案可以投資」名義，騙10名被害人投資；又因積欠高利貸，2023年1月至9月間，訛7名被害人「有投資案可供投資」。許共騙取17人6500萬餘元，僅歸還部分款項。

宜蘭地院認為，許是具法定權限的公務員，為填補在外欠款，利用職務上機會之便，謊稱有政府採購標案可投資獲利，或佯稱有一般投資案可獲利，以此方式詐取巨款，敗壞公務人員形象。

許以政府採購標案詐財部分，是利用公務員身分詐財，犯貪汙治罪條例，10罪各判處7年2月到7年10月刑；其餘7罪以投資案名義詐欺，無證據證明和許的職務有直接或相當關聯性，犯詐欺罪，各判處7月到1年2月刑，合併執行12年。

許堅持無罪，上訴二審，高院今審理。檢察官指出，許的律師一再傳證人，想把許投資詐欺的犯行導成「向被害人借款」，但所有證人都證稱許以投資名義收取數千萬的款項，且因他是縣長身旁的秘書、專員，被害人才相信有政府標案可以投資，足見他犯利用職務上機會詐取財物罪。檢方也指鄭姓、陳姓、連姓被害人部分，一審僅以普通詐欺罪處斷，判決違誤。

許智信的律師表示，許在縣府工作是「客觀事實」，是否有利用職權貪汙則只是假設，主張這些錢都是許的「借款」，如有意騙人，許早就捲款潛逃，何必再借錢還款。律師認為17個罪行都是獨立的，許沒有施用詐術，是被害人「帶入對被告工作的想像」，本案充其量只是民事債務不履行而已。律師也向法官表示，有些被害人有和解意願且願意幫忙協調，他們會在宣判前一周陳報協調結果。

檢察官則批許穿著印有林姿妙名字的背心到處跑，向被害人佯稱有政府標案可投資，紊亂公務員官箴，惡性重大，請求法官從重量刑。

許智信表示，至今被關押了1年6月很無辜，他否認有說過是「縣長秘書」，他因辛苦經營才有人脈，林姿妙才可以在競選對手的本命區倒贏對方，但他不甘被說貪汙，自認只是「小跑腿」而已。律師聲稱，能彌補過錯才是重點，否則一審判12年也不利被害人，獲賠償的機會遞減。

審判長諭知5月14日宣判。

宜蘭縣長林姿妙（涉貪停職中）親信、前公共造產專員許智信因涉詐欺與貪汙，一審遭判12年徒刑，台灣高等法院今辯論終結，許作無罪答辯。律師說，許沒有施用詐術，是被害人「帶入對被告工作的想像」。記者王宏舜／攝影
宜蘭縣長林姿妙（涉貪停職中）親信、前公共造產專員許智信因涉詐欺與貪汙，一審遭判12年徒刑，台灣高等法院今辯論終結，許作無罪答辯。律師說，許沒有施用詐術，是被害人「帶入對被告工作的想像」。記者王宏舜／攝影

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