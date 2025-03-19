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教授疑與中合作遭搜索 國防大學：主動函送配合調查

中央社／ 台北19日電

國防大學教授葛明德涉嫌私下開公司與中國技術合作；桃檢今天指揮搜索國防大學理工學院及葛明德住處等地、帶回10人訊問。國防大學晚間回應，此案為校方主動函送偵辦，後續全力配合檢調調查。

國防大學教授葛明德涉嫌私下開公司與中國技術合作。全案經國防部移送法辦，由桃園地檢署指揮調查，檢察官今天指揮搜索國防大學理工學院及葛明德公司、住處等地，依被告身分將葛明德帶回，另有9人分別被以被告或證人身分帶回。據了解，全案朝詐欺罪嫌偵辦，涉與中國合作部分待釐清。

國防大學晚間發布新聞稿指出，針對媒體報導「國防大學教師疑涉不法行為，遭檢警調查」，本案已於112年12月間由國防大學主動函送桃園地檢署偵辦，後續將全力配合檢調調查，並依偵審結果辦理。

國防大學 大學教授 桃園地檢署

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