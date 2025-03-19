獨／網紅史書華又挨告！爆料醫勞盟同事歧視言論 今喊冤辯「誤會」

罷免國民黨立委葉元之活動「板橋大刪元」領銜人、網紅牙醫史書華，爭議又添一樁。他涉嫌於2022年4、5月間兩度在臉書粉專上PO文指稱，昔日醫勞盟同事劉立仁醫師於2019年初時代力量黨代表大會上，發表大量歧視原住民和女性言論，遭檢方依加重誹謗罪起訴。新北地方法院今開庭，史辯稱誤會，上述言論為劉所說，但初心是為公共事務，主張自己無罪。

檢方起訴，史書華明知劉立仁未在上述時代力量黨代表大會中發表相關歧視言論，卻在2022年4月29日的臉書粉絲專業「孟買春秋」，留言表示「劉立仁 台大金山急診室主任 醫勞盟理事 台北市諮詢委員 時代力量黨員 之前在時代力量發表歧視原民的言論 『其實原住民住在山上很多都很有錢』、『少數民族或女性應該靠他們能力就好』、『我沒有歧視原住民，只是我覺得決策委員要依照能力』」。

隔月20日，史又在自身粉專「盾牌牙醫史書華」上，繼續揭露劉男背景，PO文表示「我『又』被告了…現在收到新的了 我猜是醫勞盟監事 時代力量黨員 醫勞盟跟搶救急診室小編 台北市政府外聘廉政委員會委員 以及台大金山分院急診室主任劉立仁」，並再度指稱劉男曾發表上述爭議言論。

今天開庭時，史書華採取無罪答辯，表示自己和劉男曾在醫勞盟共事，對劉的行事作風有一定了解，後來又聽聞武姓、陳姓醫師轉述時力大會上有人發表上述歧視言論，認為以他對劉男的了解，會說出這樣的話並不意外，因此誤會是劉所說。

但公訴檢察官認為，史書華所言非為公共利益，而是針對個人私德攻擊，縱使為公共利益，也未經合理查證。其律師則補充，史書華的留言和PO文，是為了時代力量保障名額的議題，而非誹謗劉男名譽，且該議題屬公共事務，縱然史誤認事實，法律對其查證義務也應要求較低。

史書華近來因風波不斷，繼日前他因外遇已婚語言治療師張偉倩，遭前妻提告求償，兩人更被揭露外遇期間，史虛構張女暱稱，將女方分身為「丁醫師」、「劉醫師」，互傳大量鹹濕對話，最後被依侵害配偶權判賠20萬，