快訊

冷氣團、輻射冷卻「低溫僅6度」下周暖如夏高溫上看31度

美俄熱線後…澤倫斯基宣布將與川普通話 堅稱領土問題是紅線

3歲童浴室溺水不治 父控「假義消」幫CPR？台中消防局回應了

曹興誠提告求償4千萬 翁曉玲引述佛語16字回應

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導

國民黨立委翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今天表示，他已委任律師到台北地方法院提告求償4000餘萬元，未來法院判決的賠償金將全數捐贈給陽明交大。對此，翁曉玲引述佛語回應，「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」

翁曉玲表示，曹興誠身為公眾人物，有無緋聞、是否誠信？本屬可受公評之事，更何況未捐款清大之事，已被清大校方數次證明，事實非常清楚。

她也質疑，曹興誠明知無勝訴可能性，卻以未來勝訴向我求償4000萬元為由作為捐款陽明交大的條件，這又是開了一張空頭支票嗎？她想陽明交大應是不會信以為真吧！

談及如何看待曹興誠的提告？翁曉玲說，她以「佛說四十二章經第七章・惡還本身」的佛語，來看待這件惡意攻擊之事。

她引述佛語「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」指「佛陀在旅途中，碰到一個不喜歡他的人。連續好幾天，好長一段路，那人用盡各種方法汙衊他。最後，佛陀轉身問那人：若有人送你一份禮物，但你拒絕接受，那麼這份禮物屬於誰呢？那人回答：屬於原本送禮的那個人。佛陀笑著說：沒錯。若我不接受你的謾罵，那你就是在罵自己？那人摸摸鼻子走了。」

翁曉玲強調，「只要心靈健康，別人怎麼想、怎麼說，都影響不了我們，公道自在人心。」

國民黨立委翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今天表示，他已委任律師到台北地方法院提告求償4000餘萬元，未來法院判決的賠償金將全數捐贈給陽明交大。對此，翁曉玲引述佛語回應，「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」圖／聯合報系資料照片
國民黨立委翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今天表示，他已委任律師到台北地方法院提告求償4000餘萬元，未來法院判決的賠償金將全數捐贈給陽明交大。對此，翁曉玲引述佛語回應，「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」圖／聯合報系資料照片

曹興誠 翁曉玲 陽明交大

延伸閱讀

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

全台罷免服務站成立 曹興誠：台灣未來的關鍵之戰

台積電擴大對美投資 曹興誠：台美外交可「直達天聽」是重大突破

台中罷藍委許維智勤走客廳 曹興誠：手中的票就是我們的牌

相關新聞

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已...

獨／網紅史書華又挨告！爆料醫勞盟同事歧視言論 今喊冤辯「誤會」

罷免國民黨立委葉元之活動「板橋大刪元」領銜人、網紅牙醫史書華，爭議又添一樁。他涉嫌於2022年4、5月間兩度在臉書粉專上...

曹興誠提告求償4千萬 翁曉玲引述佛語16字回應

國民黨立委翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今天表示，他已委任律師到台北地方法院提告求償...

國防大學教授葛明德疑與陸技術合作 涉詐研究經費遭檢調搜索帶回

國防大學理工學院教授葛明德遭爆以人頭開公司，疑與中國大陸技術合作並涉嫌詐領研究經費，桃園地檢署今指揮台北市調查處到國防大...

五億生結婚案今開庭 夏男入監45天首現身「體格消瘦精神差」

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，2月初已入監服刑，今天他被法官提出，參與台中地...

公所職員勸導包商未設告示牌遭拉傷 警今移送1嫌

台中市梧棲區公所吳姓職員3月17日上午10時45分因接獲檢舉指，港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，經前往現場查處，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。