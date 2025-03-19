曹興誠提告求償4千萬 翁曉玲引述佛語16字回應

國民黨立委翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今天表示，他已委任律師到台北地方法院提告求償4000餘萬元，未來法院判決的賠償金將全數捐贈給陽明交大。對此，翁曉玲引述佛語回應，「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」

翁曉玲表示，曹興誠身為公眾人物，有無緋聞、是否誠信？本屬可受公評之事，更何況未捐款清大之事，已被清大校方數次證明，事實非常清楚。

她也質疑，曹興誠明知無勝訴可能性，卻以未來勝訴向我求償4000萬元為由作為捐款陽明交大的條件，這又是開了一張空頭支票嗎？她想陽明交大應是不會信以為真吧！

談及如何看待曹興誠的提告？翁曉玲說，她以「佛說四十二章經第七章・惡還本身」的佛語，來看待這件惡意攻擊之事。

她引述佛語「今子罵我。我今不納。子自持禍。歸子身矣。」指「佛陀在旅途中，碰到一個不喜歡他的人。連續好幾天，好長一段路，那人用盡各種方法汙衊他。最後，佛陀轉身問那人：若有人送你一份禮物，但你拒絕接受，那麼這份禮物屬於誰呢？那人回答：屬於原本送禮的那個人。佛陀笑著說：沒錯。若我不接受你的謾罵，那你就是在罵自己？那人摸摸鼻子走了。」