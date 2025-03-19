國防大學教授葛明德疑與陸技術合作 涉詐研究經費遭檢調搜索帶回

國防大學理工學院教授葛明德遭爆以人頭開公司，疑與中國大陸技術合作並涉嫌詐領研究經費，桃園地檢署今指揮台北市調查處到國防大學等地搜索，葛明德被依被告身分、另有9人分別以被告、證人身分帶回台北市調處訊問中。

民進黨立委林靜儀前年於國防外交委員會質詢，指出葛明德自1997年開始擔任國科會與科技部的計畫及共同主持人，其中包括「先進系統工程研究中心」等多項研究計畫，卻私下以人頭成立「德創公司」，並與中國大陸技術合作，其公司還在國防大學開董事會，控訴葛涉嫌將研究成果在兩岸申請專利。

林靜儀說，葛明德曾於2013年間將吸金詐騙案首腦帶入國防大學實驗室，皆在當年判決中顯示；當時案件曝光，國防大學進行「是否停聘葛明德老師」系評會，以2比1否決葛明德停聘，結果該場投票遭揭露其中1張反對票是由同為葛明德公司的股東劉益銘投出，沒有做到迴避舉動。