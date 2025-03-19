快訊

獨／北檢稱「視察」沈慶京住院 公文證當天赴醫院「訊問」

母涉悶死2歲女兒案停審 北院：因病無法應訊

中央社／ 台北19日電

台北市郭姓女子因罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉以枕頭悶壓2歲女兒致死，遭檢方起訴。台北地方法院審酌，她因疾病而無法正常表達及陳述，無受審能力，日前裁定停止審判。

台北地院裁定指出，去年底發函給醫院詢問郭姓女子病情，是否有能力到庭，醫院回應，她因漸凍人症導致四肢肌肉無力，行動遲緩，講話呈構音障礙，若需到庭，宜備有輪椅協助行動，並避免久站；因言語構音障礙，部分口說內容可能較為含糊；因上肢肌力下降，書寫較為困難。

法院指出，本案今年2月底進行準備程序時，經向郭女確認其身體狀況，郭女的發音確實呈現構音困難及有被口水嗆到的情形；另要她當庭書寫阿拉伯數字及其姓名，其文字歪斜甚至難以辨識，且她利用平板輸入其姓名時，也須花費1分21秒13格之久，在她輸入期間均可聽聞不斷大聲吸氣、吐氣的聲音。

法院認定，足見郭女目前確因疾病而無法正常表達及陳述，並有難於到庭接受審判的停止審判事由，因此裁定於郭女能到庭為訴訟行為前停止審判程序。

全案緣於，台北市郭姓女子因罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉嫌於民國112年10月間在家以枕頭悶壓2歲女兒致死，郭女則輕生未果，台北地檢署依殺人等罪起訴郭女，案件由台北地院審理。

殺人 漸凍人

延伸閱讀

影／剴剴案開庭2惡保母上囚車 聲援者丟垃圾咒罵：唯一死刑

影／賈永婕聲援剴剴案淚喊零容忍 群眾怒吼「虐童致死唯一死刑」

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

苗縣府續辦公幼轉型2歲專班 今年再增6校附設幼兒園

相關新聞

獨／北檢稱「視察」沈慶京 公文證當天赴醫院「訊問」

北檢日前針對被控對威京集團主席沈慶京「密室審訊」一事，12日發布新聞稿稱，去年「10月11日下午前往醫院視察，並非對沈慶...

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已...

彰化外籍移工酒駕撞死同鄉 賠償被害家屬20萬元判緩刑

泰籍移工阿倫前年在鹿港鎮彰濱工業區內與友人聚會飲酒後，騎微型電動二輪車要回宿舍，卻在途中撞上另一名移工孟迪，造成孟迪傷重...

自稱光芒籠罩助林姿妙勝選 他詐財6500萬不認貪汙：被害人不當理財

宜蘭縣前公共造產專員許智信詐欺、貪汙6500萬元，宜蘭地院依貪汙治罪條例利用職務詐取財物罪10罪、詐欺取財罪7罪判他12...

中油前課長採購涉貪一審重判 二審改依圖利罪判6年

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪案，橋檢擴大追查出黎姓課長涉採購貪污，橋頭地院一審判黎男10年8個月；高雄高分院今天改依圖...

獨／網紅史書華又挨告！爆料醫勞盟同事歧視言論 今喊冤辯「誤會」

罷免國民黨立委葉元之活動「板橋大刪元」領銜人、網紅牙醫史書華，爭議又添一樁。他涉嫌於2022年4、5月間兩度在臉書粉專上...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。