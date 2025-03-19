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影／剴剴案開庭2惡保母上囚車 聲援者丟垃圾咒罵：唯一死刑

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開準備庭，也是審判前最後一次準備庭。

有民眾在網路上號召，開庭前在北院外聚集聲援，果然一呼百應，近千人到場，其中以女生為主，包括長輩、母親。記者現場觀察，群眾從12點慢慢聚集，下午1點左右開始變多，1點半人朝達到最高峰，幾乎占滿北院寶慶院區大門前的長沙街一段，得靠警方用改道牌維持秩序，期間高喊快十分鐘不間斷的「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」口號。

第四次準備庭的時間是下午2點半，時間一到，約下午2點40分，群眾召集人透過大聲公稱活動已結束，呼籲民眾慢慢解散，絕大多數人自動散去，不過仍有近百人聚集在長沙街一段人行道處。

直至下午4點，法官開完準備庭，法警帶著劉彩萱、劉若琳姊妹上囚車，準備押回台北女子看守所，劉彩萱、劉若琳姊妹一出法庭，法院外聲援剴剴的民眾們突然躁動，不斷大罵「唯一死刑」，甚至有人咒罵三字經、丟垃圾。

據了解，劉彩萱、劉若琳今天疑似被場外聲援聲影響，在法庭上都小聲、緊張回應，法官一度聽不到她聲音，還要她們「大聲一點」。

台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱（圖中）、劉若琳姐妹凌虐致死案。記者杜建重／攝影
台北地院昨天下午開庭審理男童「剴剴」遭保母劉彩萱（圖中）、劉若琳姐妹凌虐致死案。記者杜建重／攝影
劉彩萱、劉若琳姊妹開完準備庭上囚車，聲援「剴剴」的民眾們突然躁動，不斷大罵「唯一死刑」，甚至有人咒罵三字經、丟垃圾。記者翁至成／攝影
劉彩萱、劉若琳姊妹開完準備庭上囚車，聲援「剴剴」的民眾們突然躁動，不斷大罵「唯一死刑」，甚至有人咒罵三字經、丟垃圾。記者翁至成／攝影
男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地院今日下午開庭審理。現場群眾高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」、「惡魔保母、唯一死刑」等口號，要求立院修法。記者杜建重／攝影
男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地院今日下午開庭審理。現場群眾高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」、「惡魔保母、唯一死刑」等口號，要求立院修法。記者杜建重／攝影

保母 虐童

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