公所職員勸導包商未設告示牌遭拉傷 警今移送1嫌

台中市梧棲區公所吳姓職員3月17日上午10時45分因接獲檢舉指，港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，經前往現場查處，勸導改善過程中，與現場工地人員林姓男子發激烈口角，並遭到林男徒手拉扯，造成吳左下巴抓傷及左肩挫傷，經向清水分局報案後，警方依規受理並開立三聯單，另已通知林嫌到案接受調查，全案依傷害及妨害公務等罪嫌移請台中地檢署偵辦。

清水分局表示，前天吳姓被害人11時45分來到分局報案，服務於梧棲區公所農建課，前天接獲建設局養工處通知，民眾檢舉指稱梧棲區港埠路二段518號旁正在施工，現場未依規定放置告示牌，到場勘查勸導時，發現水公司新裝自來水工程未設告示牌，反遭3名施工人員動手抓傷及拿磚塊作勢攻擊，致吳員左下巴被抓傷及左肩挫傷，吳男於當天下午2時許檢具驗傷證明至安寧所提出傷害告訴，警方依規定受理並開立三聯單。

梧棲區長溫國宏表示，針對現場未設置施工告示情形，公所已函文台灣自來水公司清水營運所限期改善，並請建設局依規裁罰；而吳姓同仁前天遭遇攻擊後，基於安全考量，分別到梧棲童綜合醫院驗傷並至警察局備案，協助同仁循法律途徑提告，全力杜絕暴力。