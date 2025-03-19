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台東元宵炸虎爺釀死 負責人二審由無罪改判4個月

中央社／ 台東縣19日電

5年前台東元宵節陣頭遶境中炮炸虎爺時，張姓工作人員遭燒傷送醫不治。檢方將林姓負責人依過失致死罪起訴，一審判無罪，日前二審改判4個月有期徒刑，還可上訴。

2020年台東元宵嘉年華遶境活動，當時的顯陽堂受邀表演「炸虎爺」，隊伍完成鞭炮設置，張男卻停留於炮網區，當鞭炮點燃後來不及閃避，導致全身76%燒傷，經送醫搶救後仍因敗血性休克不治。

台東地檢署偵辦認為，林姓負責人未善盡人流管制，滅火設備不足，導致意外發生，依過失致死罪起訴。

台東地方法院一審依據證人證詞及影像證據，認定活動燃放前有廣播清場，並安排專責人員負責警戒及驅離，林男及轎班人員亦曾大喊「要點炮了」。此外，現場備有滅火器及水線，張男進入炮網原因不明且有可能癲癇發作，因此難歸責於林男的過失，判決無罪。

檢方不服判決提起上訴，二審法院認為，活動中燃放大量鞭炮，極可能引發火苗延燒，對現場人員構成高度安全風險，而林男未確保禁制區內無人。此外，法院勘驗影像後發現，燃放前未見明確清場舉措或廣播提醒，與一審判決所認定的情節有所出入，且張男並無癲癇發病跡象。事發後，現場未即時使用滅火器或水線降溫，僅以毛巾拍打滅火，錯失搶救時機。

二審認為林男確有疏失，但考量其事後已支付醫療與喪葬費用，顯示悔意，改判有期徒刑4個月，可易科罰金，全案還可上訴。

元宵節 台東 過失致死

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