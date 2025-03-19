快訊

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

九州博弈「小谷」2億元交保 中檢認無監控手段今抗告

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院前天裁定以2億元交保，陳昨天態度輕鬆步出看守所，台中地檢署表示，陳在全案被認定為主導者，且犯罪所得與交保金額顯然不符，加上未予實施電子監控措施，因此提出抗告。

台中地檢署表示，已對台中地院對陳政谷的2億元交保裁定提出抗告，陳在此案中有指揮、操縱角色，犯罪嫌疑重大，且犯罪所得與交保金額顯不相當，院方也未給予電子監控手段，若未予以羈押，恐不利後續案件審理與執行。

涉及九州博弈案的陳政谷昨天獲台中地院以2億元裁定交保，陳家人委由律師昨早10時許在台中地院以台灣銀行的支票，辦好交保程序。

陳政谷在昨天上午11時35分步出台中看守所，陳被媒體問到「離開看守所後第一件事要做什麼」、「針對洗錢、行賄的罪名」等問題時，陳先向媒體說「辛苦了」，緊接著說「這是私人的事情」，及「對法院有信心」後，即搭上俗稱「阿法」的七人座休旅車離開，陳離開看守所時，態度輕鬆。

陳政谷（右）涉及九州博弈案，昨獲得2億元交保後，步出台中看守所，態度輕鬆向媒體揮手。記者陳宏睿／攝影
陳政谷（右）涉及九州博弈案，昨獲得2億元交保後，步出台中看守所，態度輕鬆向媒體揮手。記者陳宏睿／攝影

洗錢 賭博

延伸閱讀

涉貪警政監林明佐獲1200萬交保 今家人覓保無著

繼九州博弈負責人2億交保後 警政監林明佐今1200萬交保

影／九州博弈「小谷」2億交保 今步出看守所講了三句話

九州博弈陳政谷天價2億交保 家屬今早台銀支票贖人回家

相關新聞

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已...

影／剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審...

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，...

五億生結婚案今開庭 夏男入監45天首現身「體格消瘦精神差」

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，2月初已入監服刑，今天他被法官提出，參與台中地...

公所職員勸導包商未設告示牌遭拉傷 警今移送1嫌

台中市梧棲區公所吳姓職員3月17日上午10時45分因接獲檢舉指，港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，經前往現場查處，...

逾11萬網友連署籲「虐童」應判死 法務部回應了

男童「剴剴」遭劉彩萱、劉若琳保母姊妹虐死開庭，上千民眾聲援，呼籲虐童應判死、且不得假釋，日前有網友在「公共政策網路參與平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。