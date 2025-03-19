九州博弈「小谷」2億元交保 中檢認無監控手段今抗告
台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院前天裁定以2億元交保，陳昨天態度輕鬆步出看守所，台中地檢署表示，陳在全案被認定為主導者，且犯罪所得與交保金額顯然不符，加上未予實施電子監控措施，因此提出抗告。
台中地檢署表示，已對台中地院對陳政谷的2億元交保裁定提出抗告，陳在此案中有指揮、操縱角色，犯罪嫌疑重大，且犯罪所得與交保金額顯不相當，院方也未給予電子監控手段，若未予以羈押，恐不利後續案件審理與執行。
涉及九州博弈案的陳政谷昨天獲台中地院以2億元裁定交保，陳家人委由律師昨早10時許在台中地院以台灣銀行的支票，辦好交保程序。
陳政谷在昨天上午11時35分步出台中看守所，陳被媒體問到「離開看守所後第一件事要做什麼」、「針對洗錢、行賄的罪名」等問題時，陳先向媒體說「辛苦了」，緊接著說「這是私人的事情」，及「對法院有信心」後，即搭上俗稱「阿法」的七人座休旅車離開，陳離開看守所時，態度輕鬆。
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