快訊

獨／才開幕1年！基隆唯一「雙月食品社」低調熄燈

比特犬Lucky安置第2日「情緒變穩定」 飼主未繳20萬罰款也沒探望

屏東景點驚傳落石！近七彩岩壁處7遊客遭砸傷 旅行團來自台北

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案法庭外逾千人陳抗「判死刑」 審判長聽到了：會公正審案

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

年僅1歲10個月男童「剴剴」2023年12月長期被保母劉彩萱、劉若琳凌虐致死，檢方依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴她們，台北地院國民法官法庭今開庭，有上千名陳抗群眾匯聚，審判長林鈺珍承諾會公正審案，暫訂5月13日宣判。

有民眾上月20日在「公共政策網路參與平台」發起虐童案應加重刑責的要求，目標「虐童致殘者，加重刑責至無期徒刑；虐童致死者，判處無期徒刑、死刑。任何虐童性侵案件，皆不得假釋」等。

活動本周起在社群媒體發酵，「剴剴案」今天下午2時30分開庭，法院外1時起即開始匯聚人潮，多數以女性為主，包括「台北101」董事長賈永婕、民進黨立委郭昱晴等名人都到場關心審判進度。

今天準備庭本由受命法官洪甯雅一人主持即可，不過，因有為數上千的民眾持著白花、標語在寶慶院區外陳情，院區內氣氛一度緊張，為求慎重，合議庭3名職業法官聯袂登場，成為國民法官制度上路後罕見的狀況。

法官押解劉彩萱、劉若琳出庭，規畫本案4月18日起辦理國民法官選任前置程序，4月21日由檢辯選任國民法官，自4月22日起到5月8日共訂11次庭期審理，5月9日由職業法官、國民法官進行評議，預訂5月13日下午2時30分宣判。

針對證人出庭作證，劉彩萱、劉若琳的律師表示，因聲請證人受今天法庭外陳抗活動影響，且案發時證人經媒體報導，恐影響作證意願；公訴檢察官對所聲請傳喚的證人表示，希望將來作證能與被告隔離，關於檢、辯建議的作證方式，林鈺珍表示會再評議。

今天開庭同時，抗議群眾高喊判決劉彩萱、劉若琳「唯一死刑」、以後「不得假釋」，相關訴求雖與法務部業務較有關聯，不過，林鈺珍獲知後，仍在法庭內透過旁聽民眾「對外」喊話。

林鈺珍庭末表示，她非常感謝旁聽民眾今天對法院開庭秩序的配合，法官一定會客觀、公正去審理保母虐童案，未來，案件審理庭期仍會開放旁聽，旁聽民眾不要拿與案情有關的標語影響案件審判，展現「傾聽」民意的法曹態度。

男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地院今日下午開庭審理。現場群眾高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」、「惡魔保母、唯一死刑」等口號，要求立院修法。記者杜建重／攝影
男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地院今日下午開庭審理。現場群眾高舉手牌，高喊「惡魔保母不得假釋」、「虐童零容忍」、「惡魔保母、唯一死刑」等口號，要求立院修法。記者杜建重／攝影
男童「剴剴」遭保母凌虐致死，台北地院下午開庭審理，大批民眾前往北院博愛院區聲援「剴剴」，要求法官重懲。記者杜建重／攝影
男童「剴剴」遭保母凌虐致死，台北地院下午開庭審理，大批民眾前往北院博愛院區聲援「剴剴」，要求法官重懲。記者杜建重／攝影
從事保母工作的劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
從事保母工作的劉彩萱。圖／聯合報系資料照片

保母 國民法官 虐童

延伸閱讀

賈永婕聲援剴剴案「對虐童零容忍」　楊晨熙呼籲立院修法：惡魔保母唯一死刑

用平板輸入姓名花了1分21秒 「漸凍人」母親殺2歲女兒裁定停審

人正又優秀…保母竟顧上「老男嬰」！雙寶媽回家抓姦氣炸：孩子在旁邊

勒斃病母遭判8年 高院審理犯嫌稱每天睡1、2小時兄姊只要他加油

相關新聞

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已...

影／剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審...

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，...

五億生結婚案今開庭 夏男入監45天首現身「體格消瘦精神差」

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，2月初已入監服刑，今天他被法官提出，參與台中地...

公所職員勸導包商未設告示牌遭拉傷 警今移送1嫌

台中市梧棲區公所吳姓職員3月17日上午10時45分因接獲檢舉指，港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，經前往現場查處，...

逾11萬網友連署籲「虐童」應判死 法務部回應了

男童「剴剴」遭劉彩萱、劉若琳保母姊妹虐死開庭，上千民眾聲援，呼籲虐童應判死、且不得假釋，日前有網友在「公共政策網路參與平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。