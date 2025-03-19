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保六警官洩總統行程今移審 他坦承犯行…法官裁定10萬停押
保六總隊借調國安局特勤中心二線二星曹姓警官，涉洩漏賴清德總統的不公開行程等機密資料，檢方認曹涉國家機密保護法中洩漏交付國家機密及刑法公務員洩漏國防以外秘密消息等罪嫌起訴，今天移審台南地院，經訊問後，曹坦承犯行，法官裁定10萬元後停止羈押。
台南地院指出，曹涉犯違反國家機密保護法等罪嫌，經訊問後，曹坦承犯行，且有卷內相關事證可佐，犯罪嫌疑重大，惟已無羈押必要，命他提出10萬元後停止羈押。
據了解，該起洩密案，是檢調在偵辦其他案件時，從其中一名涉案人手機中發現竟有總統相關行程，且是特勤內部機密檔案，除少數公開行程，還有不公開的總統接見國內外人士名單、維安警力配置及移動路線等。
辦案人員追查來源，發現來自總統維安團隊的萬里警衛室中某保六警官，他疑不只一次將總統行程傳民間友人，檢調調查他是否遭對岸吸收而洩漏總統機密行程。
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