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影／剴剴案開庭逾300民眾到場 聲援者高喊「死刑不是宣洩是必須」

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審理，開庭前逾300名民眾，以記者會形式自發性手持白菊花、手卡、標語在台北地院外聲援，不斷高喊「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」。

一位媽媽今天特別從中南部搭車北上聲援，沈痛接受媒體採訪，講了近3分鐘，稱「判死刑不是我們的宣洩，而是必須要這麼重的刑罰，他們才會怕」，更呼籲蔣市長、賴總統請站出來，重視每一條生命，期間一度哽咽。

該位媽媽以英文名Hebe匿名受訪，稱應該要有更多更有利的人士出來發聲，直言「我們都是媽媽，都捨不得這個孩子」，她說，現在能做事，包括有聲量的人去影響更多的人，也希望蔣市長、賴總統可以重視小孩子的命，「大家不是都說小孩子是未來的棟樑嗎？」

Hebe說，她知道有影響力的政府官員，有很多的政治立場，「但追根究底，大家都有孩子，你們也都有小孩」，「每一天都有這麼多的孩子的虐童案，不管是保母、幼兒園，真的拜託不要有下一個剴剴，立法院的委員，也希望可以重視修法」。

她說，這事這麼惡行，他們（劉姓保母）用酷刑對待孩子，就是應該要死刑，「判死刑不是我們的宣洩，而是因為我們必須要這麼重的刑罰，我們必須要（如此），才有辦法，讓所有傷害孩子的人他們會怕」。

她最後說，「如果台灣的法律真的這麼的輕判，到底誰會害怕，一歲的孩子他們什麼都沒有辦法做，他們這麼瘦小」，「所有大人、有力量的人、有影響力的人、有聲量的人、有流量的人、蔣市長、賴總統，請你們站出來，正視所有的事情，重視每一條生命，所有的小孩都應該被疼惜，我們都曾經是小孩，請你們一定要重視這些事情」。

一位「Hebe」媽媽今天從南部搭車北上聲援，沈痛受訪稱「判死刑不是我們的宣洩，而是必須要這麼重的刑罰，他們才會怕」。記者翁至成／攝影
一位「Hebe」媽媽今天從南部搭車北上聲援，沈痛受訪稱「判死刑不是我們的宣洩，而是必須要這麼重的刑罰，他們才會怕」。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案，手持白菊花象徵純潔。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案，手持白菊花象徵純潔。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影
逾300名民眾自發性到台北地院外聲援「剴剴」案。記者翁至成／攝影

保母 虐童

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