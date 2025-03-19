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「托腹帶」屬於醫療用束帶 網拍二手貨小心違法挨罰
托腹帶屬於醫療用束帶，小心網拍觸法！孕婦妊娠期間少不了使用托腹帶，產後派不上用場，許多人抱持不要浪費，將二手托腹帶上網拍賣，卻不知已違法，恐怕吃上罰單。高市衛生局今表示，販售托腹帶違反醫療器材管理法，可處3萬元至100萬罰鍰。
衛生局解釋，托腹帶屬於「醫療用束帶」，跟生活中常見OK繃、醫用口罩、耳溫槍等，都是醫療器材，卻常被誤以為是一般商品，醫療器材只有具有醫療器材商或藥局資格者，才能依法販售，一般民眾不得隨意上網拍賣，違者會面臨三萬元至一百萬罰鍰。
衛生局指出，托腹帶等醫療器材產品也須取得衛生福利部核發的「醫療器材許可證」才能合法販售，購買時可以檢查外盒包裝、標籤及說明書是否載有醫療器材許可證字號，透過衛生福利部食品藥物管理署的「西藥、醫療器材、特定用途化妝品許可證查詢」系統，輸入查詢關鍵詞彙，如許可證字號、品名等，即能查詢醫療器材。
衛生局提醒，醫療器材購買或使用前可向藥局、醫療器材行或相關專科醫師等諮詢，詳細閱讀產品使用說明書，若發現有不良品，像是過期或包裝毀損等狀況，可向衛生福利部食藥署通報，一起為產品把關，促使廠商提升品質，保障醫療器材使用安全。
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