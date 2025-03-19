沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已委任律師到台北地方法院提告求償4000餘萬元，未來法院判決的賠償金將全數捐贈給陽明交大。

翁曉玲在臉書發文指出，30年前曹興誠與已故前清大校長沈君山對弈，彼此約定贏1個子捐1萬美元，最後沈君山為清大募得1500萬元，但最後清大沒收到曹的捐款。

曹興誠發文表示，他是依法反擊翁曉玲、謝寒冰等抹黑、抹黃的霸凌行為。他自從擔任領銜人，推動罷免徐巧芯之後，由中共幕後策畫的抹黑、抹黃、潑糞，排山倒海而來，對他作人格霸凌。

他說，一般人可能受不了，幸好他不是一般人。他對毀、譽、稱、譏，已不為所動；對苦、樂、利、衰，也已能化煩惱為菩提。他今日下午已委請律師向台北地方法院提出民事訴訟，認為翁曉玲惡性誹謗，請求4000多萬元賠償金。

曹興誠指出，他是統計翁曉玲擔任四年立法委員所支領的薪資、助理費、辦公室租金、出差補助等，得出4000多萬元的數字。這些均來自納稅人繳納的公帑，應當為公共利益服務。然而翁曉玲種種作為，已明顯偏離其立委職責，自應要求全數繳回，以符公道，未來法院判決給予本人的賠償，本人將全數捐贈給陽明交大。

他表示，至於謝寒冰方面，他早已提出告訴，謝寒冰也已經在自己的YouTube頻道上承認，受到刑事局的約談。謝寒冰雖然言行猖狂，卻很無知，不知其犯行的嚴重。關於謝被法辦的進度，他想謝自己會不斷向外招認，他會默默觀察，如果謝所言不實，他會予以糾正。

曹興誠說，另外他也在進行蒐證，將陸續對侵犯他隱私權的媒體或自媒體提出告訴。現在還在散布他的私人照片者，請立即撤除，免遭訟累。