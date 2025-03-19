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涉貪警政監林明佐獲1200萬交保 今家人覓保無著

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今，因陳羈押期將屆滿，台中地院前天裁定以2億元交保，陳昨天步出看守所，台中地院昨也裁定，林明佐以1200萬元交保，截止3時30分為止，林家人仍覓保無著。

台中地院昨天裁定，林明佐需提出1200萬元保證金後，准予停止羈押，從自停止羈押之日起限制住居，限制出境出海8月，應遵守不得與同案被告、證人有任何接觸、騷擾、恐嚇或探詢案情行為。

如未能於今年3月21日下午4時前提出上開保證金，則自今年3月23日起延長羈押2月，禁止接見、通信、受授物件。

涉及九州博弈案的陳政谷昨天獲台中地院以2億元裁定交保，陳家人委由律師昨早10時許在台中地院以台灣銀行的支票，辦好交保程序。

陳政谷昨天上午11時35分步出台中看守所，被媒體問到「離開看守所後第一件事要做什麼」、「針對洗錢、行賄的罪名」等問題時，陳先向媒體說「辛苦了」，緊接著說「這是私人的事情」，及「對法院有信心」後，即搭上俗稱「阿法」的豐田七人座休旅車離開。陳離開看守所時，神情輕鬆。

警政監林明佐。圖／報系資料照
警政監林明佐。圖／報系資料照

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