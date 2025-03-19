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五億生婚姻無效之訴再開庭 夏男已入監…法官訊問證人釐清

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，2月初已入監服刑，另外賴母提出夏與賴生婚姻無效之訴，也在台中地院審理中，今天再開審理庭，預計訊問當時辦理結婚書約的見證人。

賴生與夏男婚姻無效的民事訴訟，去年展開審理，開庭期間，夏男曾委由2名律師，當庭呈上「一分很厚的書狀」，主張婚姻有效，舉證夏男、賴男親密生活舉證，也指出在結婚書約上簽字的證人，不需知道夏、賴二人有無結婚真意。

賴方律師王彥則說，此次民事的婚姻無效之訴有幾個爭點，其中一個確認利益的程序爭點部分，夏男律師針對賴母，有無資格提起婚姻無效之訴做主張，另2個實體爭點則是婚姻有無親密生活，以及當時簽字2名證人的效力，另外賴生的血緣兄弟姊妹，也提出參與訴訟的聲請。

賴姓高中生（18歲）在2023年5月4日在北屯區大樓墜落身亡，台中地檢署同年6月21日偵結，夏姓配偶（27歲）涉殺人罪不起訴，但與賴生到戶政所登記結婚一事，被檢方認定無結婚真意，起訴偽造文書罪，2025年1月判刑1年6月確定，夏已入監服刑。

另外，賴母律師針對殺人罪不起訴提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認為此案仍有疑點，前年8月4日將卷證發回台中地檢署續查，仍在偵查中。

賴姓高中生墜樓案，賴母委任律師王彥出庭。圖／本報資料照
賴姓高中生墜樓案，賴母委任律師王彥出庭。圖／本報資料照

婚姻 民事訴訟 配偶

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