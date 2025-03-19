台北市民2月被騙10億餘元 較1月減少逾1億元

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

北市警察局昨天舉辦「金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略，並由台北市副市長張溫德表揚攔阻詐騙有功的金融機構與超商店員。

台北市警察局李西河表示，去年8月「打詐儀表板」上線後，截至今年2月，北市詐騙案件受理數和財損數的趨勢分析，每月平均受理1794件、財損數約17億7437萬元，詐欺手法前3高以假投資詐騙383件最多、其次是網路購物詐騙327件、假買家騙賣家詐騙212件位居第三。

今年度2月受理詐騙案件1280件、財損10億3915萬元，較1月受理1400件、財損11億7547萬元，整體受理數和財損數呈下降趨勢。

警政署統計，台北市金融機構在去年成功攔阻1993件，攔阻金額20億6590萬元，較前年同期成功攔阻1508件，攔阻金額17億797萬元，分別增加32%及21%，顯示北市警銀積極合作，有效阻止民眾受害。

張溫德感謝第一線熱心關懷提問的金融機構行員及超商店員，金融機構行員除要辦好民眾臨櫃各項金融業務、超商店員除要服務民眾的購買商品、領取包裹等工作，還要留意、關懷慰問民眾的各種異常狀況，有時候還會被民眾責罵，十分為難且吃力不討好，但正因為有融機構行員及超商店員們的機警反應和熱情管事，協助警方強化全民打擊詐欺犯罪，讓眾多的被害人免於受害。

座談會也邀請金融機構、地政局及中華民國虛擬通貨商業同業公會做案例分享及專題報告，提供寶貴的經驗，更針對實務上攔阻成效分析探討，以及清查警示帳戶匯款人資料，即時攔阻潛在被害，精進攔阻技巧，有效降低詐欺案件的發生。

台北市警察局昨天舉辦「金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略。記者廖炳棋／翻攝
台北市警察局昨天舉辦「金融機構協助攔阻詐騙座談會」，邀請各金融機構、超商與中華民國虛擬通貨商業同業公會代表與會，共同研擬精進臨櫃攔阻策略。記者廖炳棋／翻攝

北市 詐騙

延伸閱讀

在野控打詐無力 打詐中心批誤導：財損、件數都下降

四成三上班族曾被詐騙！平均財損21.7萬元 逾1成遭騙上百萬

北市成立無人機教育中心 挹注120萬補助15校

北市15所高中生可免費學無人機 未來還可考照

相關新聞

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已...

影／剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審...

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，...

影／虐死「剴剴」案開庭 2惡保母上囚車 聲援者大聲咒罵

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地...

五億生結婚案今開庭 夏男入監45天首現身「體格消瘦精神差」

台中市夏姓男子被控與有五億元身價的賴姓高中生假結婚，夏被判刑1年6月確定，2月初已入監服刑，今天他被法官提出，參與台中地...

公所職員勸導包商未設告示牌遭拉傷 警今移送1嫌

台中市梧棲區公所吳姓職員3月17日上午10時45分因接獲檢舉指，港埠路二段有挖掘施工，現場未設置告示牌，經前往現場查處，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。