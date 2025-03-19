快訊

具俊曄被爆即將離開台灣！下一步新動向曝光

獨／台北72年「鄭記豬腳飯」驚傳熄燈！黑金豬腳成絕響

烏克蘭撤軍陷混亂！俄無人機襲擊第一視角曝 聯外路線成死亡公路

聽新聞
0:00 / 0:00

剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審理，台北101董事長賈永婕也到場聲援，她受訪指出，少子化是國安危機，每個孩子都很珍貴，難想像有這樣的惡魔，一度哽咽落淚。

賈永婕說，她無法想像人世間有這樣的惡魔，這是蓄意的虐殺，「剴剴」這11個月是遭受什麼樣的對待。

她說，虐童要零容忍、應要最重量刑，台灣最大的國安危機是少子化，每一個孩子都很珍貴，難以想像台灣這樣的文明社會，有孩子被虐待致死，希望法官要一一梳理他們罪狀，一一治罪。

賈永婕說，當時候「剴剴」還是白白胖胖的，第一天被送到保姆姐妹的家中，那時候「剴剴」是穿白色的衣服，有看到「剴剴」當時的臉型，是非常的健康，然後有笑容。

她說，拿白色的雛菊是代表孩子是非常純真的，這麼純真的孩子，沒想到幾個月之後滿身是傷痕，他的外傷、他心靈的傷，我們覺得真的很心痛很心痛，所以在這邊是呼籲大家，用白色單純的力量，看能不能喚醒社會能夠關心這個案子。

賈永婕說，她一直都是穿黑色，她不知道這個活動是要穿白色的，是今天出門的時候，真的不知道為什麼就穿了白色的外套，穿很白色的衣服，「覺得可能冥冥之中也有人告訴我白色力量的事情」，謝謝。

台北101董事長賈永婕到場落淚聲援「剴剴案」。記者杜建重／攝影
台北101董事長賈永婕到場落淚聲援「剴剴案」。記者杜建重／攝影
台北101董事長賈永婕為「剴剴」案聲援。記者翁至成／翻攝
台北101董事長賈永婕為「剴剴」案聲援。記者翁至成／翻攝
台北101董事長賈永婕為「剴剴」案聲援。記者翁至成／翻攝
台北101董事長賈永婕為「剴剴」案聲援。記者翁至成／翻攝

少子化 虐童 賈永婕

延伸閱讀

賈永婕、楊晨熙聲援剴剴案　呼籲立院修法「虐童重刑」

長女申請上美國名校碩士　賈永婕尖叫開心哭喊「安安好棒棒」

賈永婕曝「眼裡最美的大S」舊照　自嘲：我像旁邊幫傭的

大S剛走「迅速搭上具俊曄」　賈永婕見荒謬造謠內容：比扯鈴還扯

相關新聞

沒捐清大1500萬？ 曹興誠提告翁曉玲求償4千萬：金額將全贈陽明交大

立法委員翁曉玲日前指聯電創辦人曹興誠和已故前清華大學校長沈君山對弈，承諾捐1500萬元給清大卻食言，曹興誠今發文表示，已...

剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審...

影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑

1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，...

影／剴剴案開庭逾三百民眾到場 聲援者高喊「死刑不是宣洩是必須」

被批評為「惡魔保母」的劉彩萱、劉若琳姊妹，2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地...

「托腹帶」屬於醫療用束帶 網拍二手貨小心違法挨罰

托腹帶屬於醫療用束帶，小心網拍觸法！孕婦妊娠期間少不了使用托腹帶，產後派不上用場，許多人抱持不要浪費，將二手托腹帶上網拍...

涉貪警政監林明佐獲1200萬交保 今家人覓保無著

台中地檢署偵辦九州博弈集團，查出負責人陳政谷及員工涉洗錢、詐欺及賭博438億元，連時任台中市刑大大隊長林明佐涉案收押迄今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。