剴剴案四度開庭 賈永婕聲援落淚：無法想像有這樣的惡魔

惡保母姊妹劉彩萱、劉若琳2023年12月涉聯手虐死1歲大男童「剴剴」，被依凌虐兒童致死等罪起訴，台北地院今天第四次開庭審理，台北101董事長賈永婕也到場聲援，她受訪指出，少子化是國安危機，每個孩子都很珍貴，難想像有這樣的惡魔，一度哽咽落淚。

賈永婕說，她無法想像人世間有這樣的惡魔，這是蓄意的虐殺，「剴剴」這11個月是遭受什麼樣的對待。

她說，虐童要零容忍、應要最重量刑，台灣最大的國安危機是少子化，每一個孩子都很珍貴，難以想像台灣這樣的文明社會，有孩子被虐待致死，希望法官要一一梳理他們罪狀，一一治罪。

賈永婕說，當時候「剴剴」還是白白胖胖的，第一天被送到保姆姐妹的家中，那時候「剴剴」是穿白色的衣服，有看到「剴剴」當時的臉型，是非常的健康，然後有笑容。

她說，拿白色的雛菊是代表孩子是非常純真的，這麼純真的孩子，沒想到幾個月之後滿身是傷痕，他的外傷、他心靈的傷，我們覺得真的很心痛很心痛，所以在這邊是呼籲大家，用白色單純的力量，看能不能喚醒社會能夠關心這個案子。