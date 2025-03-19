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輪胎脫落砸死人無人扛責 聯結車駕駛無罪、技師過世

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

台灣高等法院高雄分院。記者巫鴻瑋／攝影
台灣高等法院高雄分院。記者巫鴻瑋／攝影

國道3號燕巢系統路段2022年曾發生聯結車輪胎脫落飛到對向砸毀自小客車，造成車上女乘客身亡，檢方依過失致死起訴聯結車洪姓駕駛，但一、二審法官都認為洪已盡檢查義務，判他無罪，事故原因應為林姓維修技師未鎖好輪胎造成，但林去年已過世，整起事件最終無人擔刑責，僅民事上由洪與輪胎行同被害家屬達成和解。

法官調查，洪姓駕駛2022年1月10日駕駛聯結拖板車行駛於國道3號南向車道，卻在行經南向約384.8公里處時，左側2顆輪胎先後脫落，其中第2顆輪胎撞擊內側護欄後彈飛到北向車道，造成北向自小客車副駕駛頭部撞擊死亡，洪姓駕駛因此遭依涉過失致死罪嫌起訴。

不過一審橋頭地院法官認為，無積極證據顯示洪姓駕駛有過失，因此判洪無罪。檢方與被害人家屬不服提出上訴，認為洪姓駕駛出車前，應有足夠時間確認車輛輪胎是否鎖固，卻未與輪胎技師確認，且事發時未及時採取對應措施。

案件經二審高等法院高雄分院，駁回上訴。法官認為洪姓駕駛沒有汽車維修專業，也沒有檢測設備，難認為洪行車前有疏未注意檢查車輛的過失。且案發前2天洪才保養車輛，事發可能是因負責更換輪胎的輪胎修理技師林姓男子沒有依規定使用「扭力板手」鎖固，才導致事件發生。

法官除維持判決聯結車洪姓男子無罪外，另對可能有過失的輪胎修理技師林姓男子提出告發，不過林姓男子已在去年6月身亡，因此法官判決公訴不受理。被害人家屬提出民事求償，也因林男身亡而被駁回，不過輪胎行、洪姓駕駛已經與被害人家屬達成民事和解。

被害人 車道 過失致死

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