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民眾愛心捐款…收到中獎通知配合指示 結果變詐欺共犯

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

詐騙集團在社群媒體Instagram偽裝成公益平台，張貼小額捐款即可參加抽獎貼文，民眾捐款後收到中獎通知，交付提款卡、密碼，結果因戶頭匯入詐騙款項，做愛心做到變成詐欺共犯；台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。

台南市刑警大隊偵四隊上月中接獲民眾報案，詐騙集團在社群媒體Instagram偽裝成公益平台，張貼做小額公益就可抽獎活動貼文，只要捐款100元就有小禮品，並可獲得抽獎資格；獎金頭獎僅11萬元、二獎僅6萬8千元，民眾見捐款、中獎金額都不高，信以為真。

民眾認為，詐騙集團通常是誘騙拿出大錢，可獲得豐厚報酬，眼見假冒的公益平台捐款金額不高，連提供的獎金都很少，以為是真的做愛心活動，先捐出100、200元不等後，收到詐騙集團通知要寄小禮品，要求提供電話、地址，也順手回覆。

但民眾後來收到手機簡訊，通知真的中獎，不過需要交付金融卡及密碼，可寄到指定地址，或由工作人員到府收件；有民眾持續信任，真的交出，沒想到詐騙集團使用假網拍手法，詐騙其他民眾匯款至該帳戶後提款，導致做愛心的民眾變成詐欺共犯。

警方調查，25歲的哀姓男子是這個集團最底層「收簿手」角色，由於他購買賓士豪華轎車，為了償還車貸，加入集團負責收件，或領取人頭帳戶包裹；警方日前持搜索票、拘票前往他住處搜索，將他逮捕到案，依詐欺及洗錢防制法等罪嫌移送法辦。

台南地檢署偵訊時，哀避重就輕，辯稱自己只是打工幫忙收件，不知道居然變成詐騙集團共犯，他也是被害人；檢方研判哀並未吐實，且哀應有與上游集團實際接觸，為追查幕後主嫌，將哀向法院聲請羈押獲准。

刑事警察大隊長李宏倫提醒，參加網路抽獎應保持警覺，勿輕易相信不明的中獎通知；如要求領取獎品需先匯款、繳納核實金、交付提款卡等，即為詐欺集團誘騙寄出人頭帳戶提款卡及匯出受騙款項手法。民眾若有疑慮，可撥打165反詐騙專線查詢，避免落入詐騙陷阱。

台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。記者袁志豪／翻攝
台南市刑大將「收簿手」冷姓男子逮捕到案，將再持續追查幕後共犯。記者袁志豪／翻攝

公益 捐款 詐騙集團

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