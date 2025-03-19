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影／剴剴虐童案開庭 逾300人高喊：惡魔保母、唯一死刑
1歲10個月大男童「剴剴」遭保母劉彩萱、劉若琳姐妹凌虐致死，台北地檢署依妨害幼童自然發育等罪嫌起訴姐妹2人，因押期將屆，台北地方法院日前開庭調查後，裁定劉彩萱、劉若琳自本月18日起延長羈押禁見2個月。
台北地院積極處理此案，今日下午2點半第四次開庭審理。
劉姓保母施虐，釀「剴剴」遭綑綁、長時間被逼著以軍人的姿勢罰站、毆打創傷，全身多處外傷、瘀傷，皮下軟組織出血、壞死及血液、組織液鬱積，組織細胞血液灌流不足，因低血容性休克而停止呼吸死亡，引發眾人氣憤，開庭前逾300人聚集北院外不間斷高喊「惡魔保母不得假釋」、「唯一死刑」。
記者現場觀察，參與聲援的民眾女生比男生多，人數比大概6比4，手都持白菊花、手卡，包括「剴剴對不起」、「兒虐零容忍」、「虐童零容忍」等，現場民眾多身穿白衣，象徵「手護孩子純潔的正義」。
轄區中正一警方動員15名警力維安，指出民眾是以記者會形式聚集，已架設改道牌維護現場秩序。
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