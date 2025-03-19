轉職遭黑函指「男女關係亂」…新北衛生局女員工身亡 前老闆廖泰翔涉性侵獲減刑

擔任物理治療所負責人的廖泰翔2017年9月性侵林姓女員工，事後下跪道歉；林女息事寧人，轉至新北市政府衛生局任職，卻遭黑函攻擊有不正常男女關係，導致輕生。圖／聯合報系資料照

擔任物理治療所負責人的廖泰翔2017年9月16日與員工聚餐後又續攤飲酒，後與林姓女員工回治療所休息，藉嘔吐之由要求林女到廁所卻趁機性侵她。廖事後下跪哭著道歉，聲稱會離婚、與女方交往，林女掙扎後息事寧人，並轉至新北市政府衛生局任職，卻遭黑函攻擊有不正常男女關係，她2020年7月3日被人事室約談後輕生。

台灣高等法院今依強制性交罪判廖泰翔2年徒刑，較一審3年6月刑期大減。本案發生時，網友在臉書上發起台版#MeToo運動，盼大眾反思性侵害、性騷擾問題，並要求政府徹查輕生案真相、加重刑法「利用權勢性交罪或猥褻罪」刑責。

2017年9月17日廖泰翔性侵林女得逞後，隨即說「與家人有約出遊」便離開。之後廖向林女下跪，流淚道歉並懺悔，承諾希望和她交往，也會與妻子離婚、給林女名分；林女息事寧人並與他交往，但廖遲遲未離婚，林女離職並換到新北市衛生局工作。2020年7月3日下午，林女任職單位接獲檢舉，她遭約詢，之後便臉書貼文上揭露性侵過程，並在同日晚間11點多輕生。

林女輕生前，在臉書上貼文指控被廖泰翔性侵、欺騙感情，廖坦承發生過性關係，但強調雙方是你情我願。新北地檢署以強制性交致被害人羞忿自殺罪、強制罪起訴，新北地方法院認為廖泰翔犯的是強制性交罪，難以認定造成被害人羞忿輕生，依強制性交罪判他3年6月徒刑，另被控強制罪部分無罪。

一審認為，檢方指控廖泰翔性侵使林女羞忿自殺，因被性侵與輕生日期相隔近3年，且依林女接受約詢的證述、臉書貼文等，林女被性侵後曾與廖泰翔交往一段時間，直到林女因被檢舉遭約詢，與廖泰翔、廖妻糾紛、訴訟，難以認定林女輕生是因被性侵所生羞忿，無法排除有其他原因，構成要件不符。

檢察官和廖泰翔皆上訴，高院依照相關證述，認定廖的犯行明確，並變更檢察官原起訴法條，改論強制性交罪。高院指出，廖上訴主張無罪、檢察官上訴主張廖是犯強制性交因而致被害人羞忿自殺罪都無理，而廖上訴後與告訴人達成和解，且已給付大部分款項，因此撤銷改判。

高院認為廖泰翔為了私慾而性侵，犯後為求原諒而下跪道歉，並表示喜歡林女、願意負責、會給林女名分，使對方選擇原諒並與他交往，造成林女痛苦，但他未曾向妻子提及離婚，可見只是藉此避免林女提告。高院指廖利用林女的工作能力壯大治療所，同時享受婚外情，犯後態度欠佳，因此不予緩刑。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980